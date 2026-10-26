Línea seca entra a México con lluvias fuertes y temperaturas por debajo de los 5°C; así el clima

Luego de una semana marcada por un huracán activo y los efectos del frente frío 3, que provocaron bajas temperaturas en México, este lunes 26 de octubre se espera una disminución gradual de las lluvias en gran parte del país, pero algunos estados deberán permanecer alerta por el pronóstico del clima.

La semana inicia con diversos fenómenos rodeando al país, entre ellos una línea seca, una vaguada, canales de baja presión y los remanentes del ciclón tropical “Vance”; en conjunto provocarán lluvias y rachas de viento en más de 10 estados.

Línea seca a canales de baja presión este lunes 26 de octubre

Para este inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan los siguientes fenómenos que provocarán desde bajas temperaturas a rachas de viento fuertes:



Línea seca sobre el noreste mexicano: chubascos y fuertes rachas de viento en el norte y noreste, con lluvias fuertes en el norte de Coahuila.

Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica: chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste.

Humedad aportada por “Vance”: más probabilidad de lluvias en el occidente y sur.

🌀Debido al #Huracán #Vance se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Guerrero, #Michoacán, #Colima y #Jalisco. Revisa todos los detalles, aquí. ⤵️ https://t.co/7YsBfVKXtZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2026

Pronóstico de lluvias en México lunes 26 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur) y Jalisco (oeste).

(50 a 75 mm): Nayarit (sur) y Jalisco (oeste). Chubascos a lluvias fuerte s (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur), Zacatecas (norte y oeste), Sinaloa (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

s (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur), Zacatecas (norte y oeste), Sinaloa (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Estados donde se esperan temperaturas por debajo de los 5 °C

Algunos estados del Pacífico mexicano esperan temperaturas altas, pero también habrá regiones que al amanecer registran temperaturas por debajo de los 5 °C, especialmente en zonas montañosas.



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

¡Ya es momento de salir con chamarras! Al amanecer, se espera un cielo medio nublado y frío con bancos de niebla, especialmente en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Edomex se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C.