Alumna de UNAM fue reportada desaparecida con falsa ficha de búsqueda; alteraron boletín de un menor

Hadassa salió de su casa al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México (CDMX) con un amigo el 13 de abril pasado, sin embargo, la alumna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reportada desaparecida, pero ella no lo sabía.

En Facebook alguien publicó una ficha alterada de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con una fotografía de ella y con datos falsos, de acuerdo con la joven. El boletín decía que fue vista por última vez en el Metro Zapata, pero resulta que se trataba de una alerta reciclada, pues el folio usado era el de un menor que desapareció y fue encontrado con vida.

Alumna de la UNAM es reportada desaparecida con ficha falsa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Hadassa, joven de 18 años, quien hasta ayer supo que amigos estaban preocupados por ella al enterarse de su supuesta desaparición, la cual fue difundida en redes sociales.

“De la nada, ayer nos dimos cuenta de ese boletín. Mis familiares sí se espantaron. Hay un grupo (en redes sociales) de mi Facultad, estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y justamente ahí había una persona que publicó un boletín con mis fotos, mi nombre y con descripción mía sobre que no sabían nada”, comentó.

Víctima de falsa desaparición no descarta hackeo para robarle información

Para Hadassa esta situación fue muy extraña, pues al buscar en las redes sociales y cuentas oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de CDMX, esta no emitió boletín alguno, pues su familia no denunció tal desaparición. Y en efecto, los reportes de la Comisión no indican que estuviera desaparecida e incluso, FIA ingresó a los registros de la FIPEDE de la Fiscalía General de Justicia de CDMX y tampoco hay algún boletín que indique que era buscada.

“El hecho de que sepan mi nombre y tengan fotos mías y más porque yo no tengo redes sociales, en general, solo tengo un perfil de Instagram en el que no tengo nada, tengo mi nombre, pero no tengo nada y en Facebook no tenía ninguna cuenta hasta ayer que cree una porque dije ‘no, pues necesito salir a hablar con todo esto’, qué está pasando”.

La alumna de la UNAM no descarta que tal vez fue víctima de un hackeo y alguien ingresó a su galería del celular para robar la fotografía que sale en el boletín de búsqueda falso.

“No sé si en alguna de mis cosas, que estuve haciendo algún trabajo o algo, me metí a alguna página y hayan sustraído información de más.

Recuerda que en la página de Facebook también se publicaron otras fotografías de ella e intentó contactar con la cuenta que las subió, pero ya no existe. “No sabemos si fue un familiar, una amiga o alguien que simplemente sustrajo mi información”, añadió.

Ficha de búsqueda falsa tenía folio de la desaparición de un menor

La foto de Hadassa usada en el boletín es una imagen que dice, está en la galería de su celular y a decir de ella, no le gusta tener fotografías de ella en redes sociales para que nadie haga mal manejo de la información. Ante esta situación, la joven de 18 años se contactó con amigos para alertarles que tal boletín es falso.

El boletín de búsqueda incluye datos erróneos como la vestimenta que ella usaba supuestamente el día de su desaparición. De hecho, el folio CBP/00410/2025 corresponde al de un menor que localizado con vida.

Una ficha de búsqueda fue alterada para reportar que una alumna de la UNAM desapareció.|Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y Especial

La situación fue reportada por la estudiante mediante un correo electrónico ante la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para pedir apoyo y qué es lo que debía hacer.

Hadassa compartió que con el tema de las desapariciones es algo con lo que “ninguna persona debería jugar jamás” pues “la desaparición de un familiar es sumamente horrible”.

“Me sentí supermal, me dolía el estómago, literalmente la lengua se me durmió, me sentí muy ansiosa y estuve llorando, porque es horrible ver tu foto en un boletín de búsqueda”, comentó a FIA.