Peso Pluma reacciona a las amenazas en Tijuana previo a su concierto

El pasado 12 de septiembre, Peso Pluma se convirtió en el primer artista mexicano que se presenta en la prestigiosa entrega de los Video Music Awards (VMAs) 2023 de MTV, luego de haber cerrado el Festival Arre en la CDMX y confirmarse como el artista más popular del momento para México.

Debido a su popularidad, de inmediato se volvió viral una supuesta manta relacionada con el crimen organizado que apareció en Tijuana, Baja California, donde el cantante de corridos tumbados era el destinatario de amenazas para limitarse a cantar sus canciones en la ciudad, donde el próximo 14 de octubre tiene un concierto programado.

En su momento, la alcaldesa tijuanense, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó que su gabinete analizaba suspender el concierto de Peso Pluma en el municipio, esto por las supuestas amenazas y por hacer “apología del delito”, algo que molestaba a distintos grupos y que podría acarrear riesgos para la ciudadanía.

Peso Pluma reacciona a las amenazas en Tijuana

Durante la alfombra roja de los VMAs 2023, Peso Pluma fue interceptado por medios de comunicación estadounidenses, donde entre las múltiples preguntas que recibió, resaltó la correspondiente a las amenazas en Tijuana, a la que decidió limitar su respuesta y afirmar que están en el evento por muchos mejores motivos:

“Yo digo que estamos aquí (MTV VMAs) por una mejor razón, por lo que es la música, que es lo que nos ha traído aquí”, aseguró el cantante originario de Guadalajara, Jalisco. “Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí", sentenció.

¿Qué decía la supuesta amenaza contra Peso Pluma en Tijuana?

La supuesta amenaza era dirigida a Peso Pluma y aseguraba: “Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr*", motivo por el que iniciaron investigaciones, ya que estaba firmada con las siglas CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).