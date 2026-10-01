¿De dónde salieron los recursos de Amílcar Olán? Los 9.5 MDP al año que exige Suiza para vivir en Lugano y el silencio de la FGR - VIDEO

En el espacio de Hechos AM con Manuel López San Martín, Mónica Garza analizó las implicaciones de la localización de Jorge Amílcar Olán en Lugano, Suiza, centro financiero que exige elevados niveles de solvencia económica y cuyos requisitos de residencia abren interrogantes sobre las omisiones del Gobierno de México.

Para obtener la residencia sin ejercer actividad laboral, la regulación suiza impone un régimen fiscal cuya base imponible mínima estimada es de 435 mil francos suizos anuales, aproximadamente 9.5 millones de pesos mexicanos, lo que plantea cuestionamientos sobre el origen del patrimonio acreditado por Olán y las cuentas o sociedades vinculadas.

Desde 2019, Suiza sostiene acuerdos de intercambio automático de información financiera con México. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, reciben sistemáticamente datos sobre saldos, ingresos y beneficiarios finales de cuentas bancarias de ciudadanos mexicanos.

Pese a contar con los mecanismos para rastrear la procedencia de sus recursos e identificar a los beneficiarios finales en el extranjero, se señala que la Fiscalía General de la República, FGR, dirigida por Ernestina Godoy, no ha iniciado investigaciones ni abierto carpetas de indagatoria de manera oportuna sobre el operador financiero de los contratos otorgados a Romedic.