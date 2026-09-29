Amílcar Olán y Andy López Beltrán: El blindaje perfecto para obtener contratos millonarios

Intentar separar los millonarios contratos de Amílcar Olán de la figura de Andy López Beltrán es un ejercicio estéril: ambos representan los hilos de una misma telaraña de poder y favores construida al amparo de Palacio Nacional.

Convertido en el contratista consentido del sexenio, Olán logró colar sus intereses en las grandes obras faraónicas del país, del Tren Maya a Dos Bocas, bajo el manto protector del círculo más cercano al expresidente, operando como un engranaje financiero que hoy la Fiscalía y los órganos de control evitan a toda costa tocar.

Por esta razón, la inacción de instituciones como la Fiscalía General de la República o la Secretaría Anticorrupción no responde a una omisión casual, sino a un mecanismo de defensa institucional. Tocar los negocios y las corruptelas de Amílcar Olán significa abrir la puerta que conduce directamente a los herederos del poder político, revelando un círculo perfecto de impunidad donde los sobreprecios y el desfalco operan a la sombra de un cártel de influencias intocable.

