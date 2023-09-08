El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne en el restaurante "El Mayor" con la coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum para entregarle el bastón de mando que representa la lucha de los más pobres.

Mario Delgado compartió en sus redes sociales cómo se vive el ambiente previo a la entrega del bastón de mando que le dará López Obrador a la coordinadora de la Defensa, Claudia Sheinbaum

Así fue como el dirigente de @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, arribó a un restaurante del #CentroHistórico de la #CDMX para la Ceremonia de Entrega del Bastón de Mando. https://t.co/azZQXKagR3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

Sheinbaum recibe el el bastón de mando de Morena

En punto de las 20:48 horas, la coordinadora de la Defensa de la 4T, salió a dar un mensaje en el que agradeció a López Obrador por cederle el bastón de mando.

“Tomo este bastón de mando, representación de los valores de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas, lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, es de la transformación”.

Sheinbaum agradece el amor que recibió en su llegada al Zócalo

Minutos después de llegar al punto de encuentro en el que están distintos gobernadores y AMLO, Sheinbaum envió un mensaje en redes sociales para agradecerle a todos por el recibimiento.

"Gracias por todo el amor en nuestra llegada para recibir el Bastón de Mando por parte de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador".

Reciben a Manuel Velasco con la canción "Sálvame"

Los presentes le dieron la bienvenida a Manuel Velasco con la canción "Sálvame" que interpreta su esposa Anahí, lo que generó distintos comentarios en redes sociales, pues meses atrás prometió un concierto de RBD si era elegido coordinador de la Defensa de la 4T.

Manuel Velasco esta viviendo lo que jamas hubiera vivido con el PRIAN.



Juega por la izquierda @VelascoM_, se leal a @Claudiashein y a Morena. pic.twitter.com/LNyQlqVap8 — Shion (@ChicShion) September 8, 2023

AMLO llega al restaurante para reunirse con Claudia Sheinbaum

El mandatario mexicano llegó a "El Mayor" en punto de las 20:07 horas, lo que causó la emoción de los presentes, quienes lo recibieron al grito de "Presidente, presidente".

La coordinadora de la Defensa de la 4T se hizo presente para recibir el bastón de mando

Claudia Sheinbaum llegó para la entrega del bastón de mando cerca de las 19: 40 horas. Fue recibida al grito de: “¡Claudia presidenta!”.

. @Claudiashein, quien resultó electa como Coordinadora de la Defensa de la #4T, llegó al lugar donde se llevará a cabo la Ceremonia de Entrega del Bastón de Mando.https://t.co/wdeZmYXlXs pic.twitter.com/7uphFBFae5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

¿Qué significa el bastón de mando que AMLO le dio a Sheinbaum?

AMLO explicó que el bastón de mando es un símbolo que representa la lucha por los más pobres, al tiempo que reiteró el amor, admiración y respeto al pueblo, así como un compromiso con las comunidades indígenas del país.

“Es un símbolo de los pueblos indígenas, sobre todo de los más pobres del país, y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres de este país”, refirió.

¿Cuándo recibió AMLO el bastón de mando?

En 2018, el presidente de México recibió el bastón de mando como parte de un regalo de diversas culturas de pueblos indígenas, así como pueblos originarios, quienes le expresaron su confianza al ser el nuevo dirigente.

Para aquella ocasión, el Zócalo capitalino presenció el momento en que López Obrador tomó el bastón de mando, mismo que entregó este jueves 7 de septiembre tras conocer la victoria de Sheinbaum en las encuestas de Morena para ser coordinadora de la Defensa de la 4T.

