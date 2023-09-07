AMLO reconoció triunfo de Claudia Sheinbaum y llamó a Marcelo Ebrard a la unión

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre el proceso interno y resultados de las encuestas de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde Claudia Sheinbaum resultó triunfadora como la coordinadora de la Defensa de la 4T.

El presidente dijo que no se enteró del resultado hasta que revisó las redes sociales.

En ese sentido señaló: "Fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito (...). Yo apoyo a Claudia Sheinbaum". Aunado a ello, dijo que la conocía muy bien y se refirió a ella como "una mujer honesta, con principios, con ideales, muy preparada, mucho muy preparada y con experiencia (...)".

¿Qué dijo AMLO sobre Marcelo Ebrard?

"Marcelo es una buena persona, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior y pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz (...)", destacó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también habló de @m_ebrard quien rechazó los resultados de la encuesta para definir al futuro candidato presidencial de #Morena tras acusar irregularidadeshttps://t.co/AT3Rc969T2 pic.twitter.com/5PH8pnswmb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

Asimismo, señaló que "es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente"; sin embargo, afirmó que no está de acuerdo con que se reponga el proceso, pues fue transparente y no hubo inclinación hacia nadie. "Como él (Marcelo) comprenderá, yo tengo que hacer lo que sostuve, porque los compromisos se cumplen", dijo.

A pesar de que Marcelo Ebrard advirtió que ya no tenía espacio en el partido guinda, el presidente afirmó que no se saldría nadie de las corcholatas.

¿Qué dijo sobre la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum?

Sobre la entrega del bastón de mando, dijo que sería una ceremonia por la tarde-noche de este mismo jueves 7 de septiembre, cuando se lo daría a Claudia Sheinbaum. No dio detalles de la hora exacta ni el lugar, pero invitó a todos los gobernadores y gobernadoras de la 4T, además de las corcholatas que participaron.

La exjefa capitalina afirmó lo dicho por el presidente López Obrador a través de un tuit, donde destacó que se reuniría por la tarde-noche con el mandatario para recibir el bastón de mando. Al finalizar, AMLO destacó tres posibles locaciones para la ceremonia: el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez y el Zócalo Capitalino.