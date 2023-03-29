AMLO lanza diversos cuestionamientos a Lindsey Graham por tema de fentanilo

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó diversos cuestionamientos al senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, esto por el tema de fentanilo y la decisión de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas.

Estas fueron los cuestionamientos que lanzó AMLO al republicano:

¿Se consume fentanilo en Estados Unidos , sí o no?

en , sí o no? ¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos ? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen fentanilo en Estados Unidos , si o no?

en ? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen en , si o no? ¿Los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses?

en son mexicanos o estadounidenses? ¿Se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos , si o no?

, si o no? ¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga?

con el propósito de que no consuman droga? ¿Qué están haciendo?

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ cuestionó al senador Republicano, Lindsey Graham, promotor de la propuesta para que cárteles mexicanos se declaren como terroristas pic.twitter.com/xVHyhFyBZl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

AMLO afirma que Antony Blinken, secretario de Estado de EU, miente

Además de las críticas hacia Lindsey Graham, AMLO afirmó que el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, miente, esto, tras los constantes ataques hacia el gobierno de México por el tema de narcotráfico, específicamente por el fentanilo.

La mentira a la que se refiere AMLO es que Antony Blinken afirmó, el pasado 22 de marzo, que en México existen zonas controladas por el narcotráfico. "Este señor se ha dedicado a estarnos atacando. Entonces, fue a comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado y este señor, que es abogado y republicano, le pregunta ¿verdad que hay zonas en México dominadas por el narcotráfico, sí o no?", aseveró.

Alejandro Mayorkas coincide con Antony Blinken

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, coincidió con Antony Blinken en que una parte de México está controlada por el narco; sin embargo, defendió la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga y el fentanilo.

Cabe recordar que entre México y Estados Unidos se han lanzado diversas críticas por el tema de fentanilo, pues, según el presidente AMLO, EU culpa de todo al país mexicano; sin embargo, tiene que reconocer que si no hay demanda no habría oferta.