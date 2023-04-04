¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 04 de abril

Sigue la mañanera de AMLO de este martes 04 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Informe de seguridad durante mañanera de AMLO

José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, presentó el informe de seguridad quincenal. Detalló que en el país se encuentran desplegados 191 mil 206 elementos, entre Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional (GN).

AMLO desmiente acusaciones de Estados Unidos por tema de fentanilo

El presidente AMLO dio a conocer que los señalamientos por parte de Estados Unidos, sobre todo por parte de los republicanos, acerca del tema del fentanilo, son falsos.

AMLO envía carta a Xi Jingping, presidente de China

Durante la mañanera de AMLO, el presidente dio a conocer que envió una carta al presidente de China, Xi Jingping, para solicitarle apoyo en el combate a la crisis de fentanilo.

#EnLaMañanera | En carta, el presidente @lopezobrador_ pidió al presidente de #China , Xi Jinping apoyo para evitar tráfico de #fentanilo desde su país pic.twitter.com/Ol2C6Qkxqf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

AMLO habla sobre campaña contra el consumo de drogas

El presidente AMLO aseguró que a partir de la próxima semana los profesores y profesoras de todas las escuelas destinarán al menos 15 minutos para informar sobre el daño de las drogas, según la campaña contra este problema.

Finalmente, AMLO dio a conocer que para el próximo jueves y viernes no habrá conferencia matutina. Asimismo, recordó que el miércoles 05 de abril tendrá la reunión con los 10 presidentes de Latinoamérica para hablar sobre el comercio de alimentos.

