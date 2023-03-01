Envía AMLO iniciativa contra drogas sintéticas como el fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea tipificar el delito de desvió e importación ilegal de precursores químicos para producir drogas sintéticas como el fentanilo y aplicar sanciones de cárcel al desvío, posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.

La propuesta propone reformas a varios artículos de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

En la exposición de motivos el Ejecutivo Federal reconoce que los últimos años han aumentado los laboratorios clandestinos que fabrican drogas sintéticas como el fentanilo.

Plantea facultar a la Guardia Nacional y a las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana para detectar y evitar el desvío de precursores químicos.

Establece la creación de un “sistema integral de sustancias, con el cual se reforzará la seguridad en puntos de control y revisión de zonas fronterizas, aeropuertos, puertos y puntos de internación al país, de precursores químicos y productos químicos esenciales”.

Iniciativa será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados.

La iniciativa del presidente prevé sancionar hasta con 15 años de cárcel a quien desvié o haga mal uso de precursores esenciales para la producción de drogas sintéticas y aumentarla en dos terceras partes cuando la conducta sea cometida por un servidor público.

La misma pena de hasta 15 años de prisión se aplicaría a quien falsifique o altere autorizaciones o permisos de importación, exportación de sustancias químicas o máquinas para elaborar capsulas, tabletas o comprimidos en el territorio nacional.

También se propone castigar con pena de hasta 10 años tras las rejas a las personas que sin permiso o autorización tengan en posesión precursores, productos químicos o máquinas para elaborar para elaborar capsulas, tabletas o comprimidos.

La misma pena aplicaría para la personas físicas y morales que utilicen sociedades mercantiles para simular operaciones de facturación y comprobantes fiscales para desviar sustancias químicas o máquinas para la elaboración de drogas sintéticas.

Propone hasta 8 de cárcel a quien importe, exporte o transporte, precursores o productos químicos por vía postal, mensajería o paquetería y 7 años para quienes indebidamente introduzcan, sustraigan sin autorización información del Sistema Integral de Sustancias.

En su propuesta de reforma López Obrador plantea se decrete el decomiso de bienes que se utilicen como instrumentos, objetos o productos del delito.

La iniciativa del Ejecutivo será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados.