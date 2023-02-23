AMLO asegura que juicio de Genaro García Luna demuestra que sí hay cambio en su gobierno

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos es ejemplo de que en México hay cambios con su gobierno. Preguntó que si esto hubiera pasado si hubiera ganado Anaya o Meade.

"¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade, hubieran juzgado a García Luna ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían, y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”, destacó AMLO en la conferencia matutina de este jueves 23 de febrero.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos es ejemplo de que en #México hay cambios pic.twitter.com/QcZVb8UrG6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

De igual manera, AMLO criticó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y desprestigió el mensaje tras el veredicto de Genaro García Luna.

Cabe recordar que Mario Delgado, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que el INE debe quitarle el registro a PAN tras el caso de Genaro García Luna.

“Le vamos a solicitar al INE que le quite el registro al Partido Acción Nacional porque está comprobado que es una organización criminal más que política”, explicó.

Genaro García Luna fue declarado culpable por cinco cargos en EU

Después de tres días de deliberaciones, el pasado 21 de febrero, los miembros del jurado a cargo del juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, llegaron al veredicto de declararlo culpable de cinco cargos en la corte de Estados Unidos (EU).

La esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, así como los dos hijos del exfuncionario mexicano, estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto del jurado y declararlo culpable en EU.

Genaro García Luna|JANE ROSENBERG/REUTERS

Genaro García Luna fue declarado culpable en EU por cinco cargos que incluyen:



Participar en una organización criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad.

Conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional.

Conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Conspiración para importar cocaína.

Hacer declaraciones falsas.

El juez Brian Cogan, a cargo del juicio, dará a conocer el próximo 27 de junio la sentencia condenatoria que recibirá Genaro García Luna al ser declarado culpable en EU. Especialistas refieren que podría ser cadena perpetua.