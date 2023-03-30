AMLO pide apoyo al Consejo de la Comunicación para fortalecer campaña antidrogas

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este encabezó la ceremonia de transición en la dirección y presidencia del Consejo de la Comunicación. Cabe recordar que José Carlos Azcárraga dejará el cargo como presidente y Francisco Casanueva Pérez tomará su lugar.

Al tomar la palabra, AMLO reconoció la labor del Consejo de la Comunicación en momentos difíciles, como lo fue la pandemia por Covid-19. Por otro lado, pidió apoyo para la campaña antidrogas que recién dio a conocer, específicamente contra el fentanilo. Los empresarios contestaron "cuente con nosotros".

Aunado a ello, reportó que hay un importante consumo de drogas en municipios industrializados de Guanajuato y confió en que si en México se reduce el consumo de drogas tendrá una disminución de homicidios dolosos.

El ahora expresidente, reconoció el gran privilegio que tuvo al encabezar durante los últimos tres años el Consejo de la Comunicación. Por su parte, el presidente entrante agradeció la oportunidad y reiteró la responsabilidad que tiene. "Estoy convencido de que frente a los grandes retos que tenemos la labor del Consejo se vuelve fundamental, es un orgullo haber sido elegido como presidente”, aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que si en #México se reduce el consumo de drogas tendrá una disminución de homicidios dolosos pic.twitter.com/VwV1fmyMo4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

AMLO llama a autoridades de Estados Unidos a prestar atención a la crisis de fentanilo

A pesar de que AMLO garantizó la cooperación de México en el combate al tráfico de drogas y frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. “Tienen que atender ellos lo social porque son costumbres diferentes y tienen una edad donde los jóvenes se salen temprano de casa”, aseguró.

Recientemente, el presidente AMLO lanzó diversos cuestionamientos al senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, esto por el tema de fentanilo y la decisión de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas.

"¿Se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no? ¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen fentanilo en Estados Unidos, si o no?", fueron algunas de las preguntas que lanzó el presidente AMLO.