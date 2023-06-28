“Los voy a acusar con sus papás": AMLO pide liberación de trabajadores secuestrados en Chiapas

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de los 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, secuestrados en Ocozocoautla. En ese sentido, dijo que es prioridad rescatarlos con vida.

“Decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, no piensen que es como antes (...). Lo mejor es que los liberen porque los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”, aseveró AMLO, además de que ya se está trabajando para intentar localizarlos. "Sí, estamos trabajando en esto, son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron detenidos, secuestrados y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones".

Cabe recordar que fue el pasado 27 de junio cuando trabajadores fueron interceptados por hombres armados mientras viajaban en un autobús en la carretera Tuxtla-Ocozocoautla.

#EnLaMañanera | El presidente López Obrador pidió la liberación de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad #Chiapas privados ilegalmente de su libertad en #Ocozocoautla



"Que los liberen sino los voy acusar con sus papás y sus abuelos” pic.twitter.com/C85JitXDr8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

Trabajadores secuestrados en Chiapas aparecen en video

En redes sociales comenzó a circular un video en donde se puede observar a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública estatal secuestrados. Los familiares que están afuera de las instalaciones del Palacio de Gobierno, en espera de algún tipo de información, han afirmado que sí son sus familiares los que aparecen en el material.

Circula este #video, presuntamente de los trabajadores de Seguridad Pública de #Chiapas, que fueron secuestrados ayer.



Uno de ellos habla presionado para pedir la #renuncia de altos mandos de la #PolicíaEstatal.



Piden Intervención del #gobierno. pic.twitter.com/LZesDrWCgC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

En el video, uno de los trabajadores se refiere al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y habla presionado para pedir la renuncia de altos mandos de la policía estatal.

SSPC despliega operativo aéreo y terrestre de búsqueda

La SSPC desplegó un operativo aéreo y terrestre, de manera permanente, para dar con la localización de los 14 hombres integrantes de la institución policial y que fueron secuestrados por comandos armados.

Asimismo, el presidente AMLO destacó que, al parecer, el secuestro tiene como fondo un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.

“Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacer daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”, señaló.