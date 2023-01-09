AMLO presume recorrido de Joe Biden al AIFA; “es un gran aeropuerto”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presumió que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se sorprendió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras su llegada y luego del recorrido que hicieron a bordo del vehículo conocido como "La Bestia".

López Obrador dijo que su homólogo se sorprendió al ver el AIFA, ya que el Servicio Secreto dio un recorrido por el nuevo aeropuerto.

#EnLaMañenera | ¿Qué se siente, subirse a “La Bestia”?, esto lo que dijo el presidente @lopezobrador_ tras su recorrido de una hora con su homologo Joe Biden. pic.twitter.com/ihF4KT74Fo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

“Es un gran aeropuerto… Qué importante obra, me dice: ¿todavía estamos en el aeropuerto? Porque los del Servicio Secreto dieron todo el recorrido”, contó durante la mañanera de hoy 9 de enero.

AMLO dijo que durante el recorrido por el AIFA y rumbo al hotel donde se hospedó el presidente Biden, le mostró a La Bestia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que Joe Biden reconoció el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. pic.twitter.com/vOw6GvtU6C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

AMLO prevé que cumbre con Biden y Trudeau sea exitosa

El presidente López Obrador prevé que la Cumbre de Líderes de América del Norte sea exitosa y se logre una integración no solo de la región, sino de todos los países de América Latina.



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que la Cumbre de Líderes de América del Norte sirva para impulsar la unidad del continente americano. pic.twitter.com/0ijZglVJos — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

AMLO dijo que durante su encuentro por la tarde con Joe Biden hablará del tema de la migración y de la inversión en los programas del Bienestar para atender el fenómeno migratorio en países de Centroamérica, como Honduras y El Salvador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que durante su reunión con Joe Biden presentará una evaluación de los apoyos que se han dado en Honduras y El Salvador para evitar el alto flujo de migrantes. pic.twitter.com/uzrrnDzhvf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

¿De qué temas hablarán AMLO y Joe Biden?

El canciller Marcelo Ebrard recordó los temas que componen la agenda que abordarán AMLO y Joe Biden durante la reunión:

*Integración económica.

*Plan Sonora.

*Cambio climático.

*Migració n y desarrollo. En el que se hablarán de las medidas para la reducción de la migración de Centroamérica.

*Seguridad. Se enfocarán principalmente en el combate a las drogas, principalmente el fentanilo, además del tráfico de armas y las acciones y resultados derivados del Entendimiento Bicentenario.

El canciller dijo que al finalizar la reunión se prevé que AMLO y Biden den un mensaje en conjunto.