“Deberían estar renunciando": AMLO se lanza contra magistrados por supuesta alteración de comentarios

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 9 de agosto, el mandatario se lanzó contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) tras, supuestamente, alterar sus comentarios hacia la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, por lo que pidió que renunciaran.

AMLO pide que los magistrados del TEPJF renuncien

López Obrador insistió una vez más que las autoridades electorales alteraron lo dicho en sus conferencias mañaneras; sin embargo, Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal, reconoció que las citas se tratan de una interpretación. “¿Cómo se atreven? Si fuesen gente con principios, con ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpa”, aseveró AMLO.

Después siguió diciendo: “Miren por lo que me acusa el Tribunal, por decir: 'fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto'. ¿Por qué están retorciendo mis palabras? Y desde luego, destruyendo la ley, ¿qué autoridad moral tiene estos señores?, ya no puedo decir, señoras, porque puede que también sean magistradas".

#EnLaMañanera | El presidente@lopezobrador_ cuestionó al #TribunalElectoral y pidió revisar si no ha cometido violencia de género contra él.

Solicitó a magistrados que renuncien por alterar sus declaraciones pic.twitter.com/7N8O6XVl7j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2023

AMLO cuestiona si TEPJF le hace violencia política de género

Los cuestionamientos al Tribunal Electoral por parte del mandatario no terminaron ahí, pues también preguntó si los ataques en su contra no podrían considerarse como violencia política de género también: "¿O el género es nada más femenino?".

Adelantó que este mismo miércoles mandará una carta al juez Martín Santos Pérez y presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). De igual manera, cuestionó que cómo iban a reparar el daño.

INE aprueba medidas cautelares en contra de AMLO por hablar de Xóchitl Gálvez

El pasado 4 de agosto, el TEPJF aprobó medidas cautelares al presidente AMLO por comentarios hacia Xóchitl Gálvez, pues podrían constituir violencia política en razón de género; ante esto, el morenista negó que lo fuera.

La Comisión de Quejas del INE también determinó que la presidencia de la República, en un plazo de 12 horas, elimine o modifique las mañaneras del:



10 de julio

11 de julio

14 de julio

17 de julio

Al ser cuestionado, el mandatario refirió que acatarían las medidas; sin embargo, le parecía una medida que limitaba su libertad de expresión.