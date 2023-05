“No es un asunto personal": AMLO busca llegar a acuerdo con Grupo México para la compra de Banamex

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Grupo México, liderado por Germán Larrea, esto para concretar la compra de Banamex.

“Se sigue hablando con Grupo México y no es un asunto personal y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a ese acuerdo”, dijo AMLO este martes 23 de mayo. La declaración del presidente se dio después de que el gobierno Federal expropiara tres tramos ferroviarios operados por Grupo México.

Aunado a ello, AMLO habló acerca de la supuesta declaración de Germán Larrea sobre la posibilidad de que no llegara a comprar Banamex, ante esto el presidente dijo que fue algo que lo alegró; sin embargo, lo dicho por el líder de Grupo México fue falso.

AMLO abre la puerta a que gobierno Federal participe en la compra de Banamex

El presidente López Obrador abrió la puerta a comprar Banamex, esto ante los rumores que apuntaban a que el empresario Germán Larrea ya no lo haría: “Pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, hay una posibilidad de crear una asociación público-privada”.

En ese sentido, el mandatario consideró que el gobierno podría participar en la compra de Banamex, operación que consideró como “un negocio redondo”, ya que el principal cliente podría ser el gobierno, a través del pago de las nóminas.

AMLO asegura que Grupo México pidió 9 mil 500 millones de pesos por tramo ferroviario

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto de expropiación de tramos ferroviarios de Grupo México el pasado 22 de mayo de 2023, ante esto, la empresa declaró que fue una medida sorprendida e inusitada.

En el decreto se mencionó que se expropiaron terrenos de propiedad privada de más de 113 mil 838 metros cuadrados de terrenos y bienes inmuebles ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en Estado de México.

La razón de la expropiación de tramos ferroviarios es para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la Línea 1 del Tren suburbano.