“Contexto de violencia feminicida": Amnistía Internacional condena el homicidio de Claudia Tacoronte en Morelos

En un contundente mensaje, la organización Amnistía Internacional condenó el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de nacionalidad española que se encontraba en México realizando una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El organismo internacional enfatizó que este lamentable crimen ocurre en medio de un contexto persistente y grave de violencia feminicida contra las mujeres en el país, el cual demanda respuestas efectivas e inmediatas por parte del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar estas agresiones.

"Exigimos a las autoridades de Morelos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial, con perspectiva de género y debida diligencia, que agote todas las líneas relacionadas con posibles razones de género, permita esclarecer plenamente los hechos y determinar todas las responsabilidades. Asimismo, las autoridades deben garantizar a la familia de Claudia sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, evitando cualquier forma de revictimización.", fue parte del mensaje de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional condena el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y exige que sea investigado como feminicidio.



Su homicidio ocurre en un contexto persistente de… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 17, 2026

Cuatro estudiantes de la UAEM asesinadas en Morelos durante 2026

La postura de Amnistía Internacional pone en el foco internacional la crisis de seguridad que golpea a la máxima casa de estudios de la entidad, donde el feminicidio de Claudia Tacoronte se suma a una alarmante racha delictiva contra las universitarias. En lo que va del presente año 2026, la comunidad escolar ha sufrido la pérdida de cuatro alumnas en hechos violentos.

La dolorosa lista la encabeza la propia Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de 21 años; Andrea Salgado, alumna de la Facultad de Derecho hallada sin vida en Jiutepec tras reportarse su desaparición; Valeria Mendoza, de la Facultad de Psicología, cuyo asesinato en la zona metropolitana de Cuernavaca detonó las primeras movilizaciones universitarias del año; y Mariana Fuentes, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, atacada en la región sur del estado en un crimen que sigue sin respuestas ni avances por parte de las autoridades.