Estudiantes de la UAEM irrumpen desfile de Independencia para exigir justicia por feminicidios

A tan solo unas horas de que la gobernadora Margarita González Saravia fuera abucheada durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) irrumpieron en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Cuernavaca. Con pancartas y consignas, estudiantes interrumpieron el paso de los contingentes para encarar a las autoridades estatales y exigir el cese a la impunidad tras la reciente ola de feminicidios que ha enlutado a la comunidad académica.

La indignación estudiantil explotó tras el reciente feminicidio de Claudia Tacoronte, una joven de 22 años y nacionalidad española que se encontraba en la entidad realizando una estancia de intercambio académico en la UAEM. Su asesinato conmocionó a la opinión pública internacional y puso al descubierto la grave vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el estado.

¿CUÁNTAS ESTUDIANTES MÁS TIENEN QUE MORIR EN #MORELOS?



Claudia Tacoronte es la quinta estudiante de la @UAEM_MX víctima de feminicidio desde abril de 2025. Y otra vez, las calles se llenaron de estudiantes exigiendo justicia.



El reclamo también apunta a la gobernadora… pic.twitter.com/roEpvKlFp4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

¿Quiénes son las otras estudiantes de la UAEM asesinadas en 2026?

El caso de Claudia Tacoronte destapó la trágica realidad que atraviesa la máxima casa de estudios de la entidad, donde la violencia se ha cobrado la vida de cuatro alumnas en lo que va del año 2026:



Andrea Salgado (Facultad de Derecho): Localizada sin vida en el municipio de Jiutepec tras haber sido reportada como desaparecida al salir de sus clases vespertinas.

Localizada sin vida en el municipio de Jiutepec tras haber sido reportada como desaparecida al salir de sus clases vespertinas. Valeria Mendoza (Facultad de Psicología): Su cuerpo fue hallado con huellas de violencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, crimen que originó las primeras movilizaciones universitarias del año.

Su cuerpo fue hallado con huellas de violencia en la zona metropolitana de Cuernavaca, crimen que originó las primeras movilizaciones universitarias del año. Mariana Fuentes (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla): Asesinada en la región sur del estado en un ataque directo que hasta la fecha no cuenta con personas detenidas ni líneas de investigación concluyentes por parte de la fiscalía local.

Este 16 de septiembre, el fiscal del estado de Morelos confirmó una orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte. Las primeras imágenes del hombre salieron hace unos días, en las que se puede ver en cámaras de seguridad cómo se traslada fuera de la escena del crimen.