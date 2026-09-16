Fiscalía de Morelos confirma orden de aprehensión contra presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte; esto se sabe

El fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que se emitió una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”, identificado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte.

Las primeras imágenes del hombre salieron hace unos días, donde se puede ver en cámaras de seguridad cómo se traslada fuera de la escena del crimen.

SE BUSCA POR CRIMEN CONTRA CLAUDIA TACORONTE



La Fiscalía de #Morelos ha emitido la ficha de búsqueda del presunto feminicida de la estudiante de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, quien fue ultimada el sábado pasado, en el municipio de #Cuautla.



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Identifican al presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Fernando Blumenkron, confirmó que se emitió formalmente una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”.

A este sujeto se le señala como el presunto responsable de haber apuñalado a la joven estudiante de la Universidad de Granada durante un supuesto intento de robo.

FISCALÍA YA IDENTIFICÓ AL PRESUNTO ASESINO DE CLAUDIA TACORONTE



El fiscal Fernando Blumenkron informó que el señalado cuenta con antecedentes penales y ya es buscado en distintos domicilios de Cuautla.



La Fiscalía prepara una orden de aprehensión y una ficha de búsqueda.… pic.twitter.com/KWPgfrAgo8 — 24 Morelos (@24_morelos) September 16, 2026

Así dieron con el asesino de Claudia Tacoronte

Las investigaciones avanzaron por la revisión de material en video que captó el momento después del ataque.

En los videos, que sucedieron cerca de las 20:50 horas de la noche del sábado 12 de septiembre, se puede ver al sujeto corriendo con una mochila.

El aspecto físico y la ropa que llevaba puesta el hombre que huye coincide con lo reportado por vecinos de la zona, quienes lo describieron como un sujeto de baja estatura.

Fiscalía siguió la ruta del asesino de la estudiante española

El fiscal comentó que la Fiscalía Especializada en Feminicidios usó los videos para rastrear la ruta del sospechoso.

Además de las cámaras, los testimonios y los datos aportados por la ciudadanía también ayudaron a identificar al criminal.

Buscan al responsable de la muerte de Claudia Tacoronte

Actualmente, las autoridades buscan al responsable en el estado de Morelos.

Si las investigaciones indican que el sujeto se movió a otro punto del país, se pedirá la colaboración de las fiscalías de los estados necesarios.

Por ahora se mantiene la búsqueda hasta dar con el paradero de quien le quitó la vida a la joven de 21 años.

Emitirán ficha de búsqueda oficial

En sus declaraciones, Fernando Blumenkron dijo que en las próximas horas la fiscalía difundirá la ficha técnica oficial con los detalles sobre el sospechoso para dar con su paradero.