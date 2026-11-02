Ampliará RTP CDMX ruta para llegar al Metro Mixiuhca: costo y recorrido

Llegar a la estación Mixiuhca de la Línea 9 del Metro de la CDMX contará con una nueva alternativa al confirmarse la ampliación de una ruta del RTP.

Esta nueva conexión fue confirmada por la Secretearía de Movilidad (Semovi), la cual precisó que se trata de una prueba piloto, pero que ya entró en operación para vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán.

Ruta del RTP que conectará con el Metro Mixiuhca

La Semoivi, a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), anunció la ampliación de la Ruta 169 en una prueba piloto de 60 días.

El proyecto contempla que al ampliar esta ruta, las personas que vivan en la colonia Agrícola Pantitlán puedan llegar al Metro Mixiuhca, en ambos sentidos, a partir de este 29 de octubre.

¿Cuánto costará viajar en la Ruta 169 del RTP ampliada?

Las autoridades informaron que el nuevo tramo realizará más de 69 mil viajes mensuales para los habitantes de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

La Ruta 169 operará bajo la modalidad de servicio expreso y tendrá un costo de $4.00 pesos por viaje.

Recorrido de ruta 169 del RTP de CDMX

El horario de servicio será de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 horas; los sábados de 06:00 a 22:00 horas, y los domingos, así como días festivos, de 07:00 a 22:00 horas.

El recorrido pasará de 9 a más de 17 kilómetros en total, a fin de conectar con otros sistemas de movilidad, como:



Línea 9 del Metro

Línea 5 del Metrobús

Línea 2 del Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE)

Facilitará a las personas el acceso a la UTOPÍA Mixiuhca

Personas que no pagarán por usar ruta de RTP para llegar al Metro Mixiuhca

Para poder viajar en esta ruta del RTP, será necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, con la cual se puede tener acdeso a viajes del Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Trolebús, Tren Ligero y Ecobici y hasta corredores concesionados.

Aunque hay personas quienes al hacer uso de esta ruta del RTP podrán viajar gratis, entre ellas:

