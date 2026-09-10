“Piso disparejo y omisión": La oposición acusa al INE de ser “el brazo ejecutor de Morena” para 2027

Al dar inicio formal al proceso electoral 2026-2027, las dirigencias y representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano lanzaron un frente común para acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar sin imparcialidad y favorecer abiertamente a Morena. Los bloques opositores advirtieron que acudirán a las urnas para disputar las 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados bajo un escenario de "piso disparejo". Denunciaron que el árbitro electoral permite campañas anticipadas y el uso descarado de recursos públicos por parte de gobernadores del partido en el poder para promover a sus aspirantes, sin aplicar sanción ni supervisión alguna.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado urgente al INE para exigirle que no se convierta en "el brazo ejecutor de Morena". Asimismo, alertó sobre graves irregularidades en los criterios de validez de las boletas electorales, señalando que permitir el conteo de papelería sin dobleces o "planchada" abre la puerta a un fraude masivo organizado desde el propio gobierno. Por su parte, el senador emecista Luis Donaldo Colosio criticó el desempeño del organismo, señalando que se encuentra "bastante desdibujado" y que prefiere hacerse de la vista gorda frente a los actos de promoción fuera de la ley.

Les comparto mi intervención íntegra de hoy en el @INEMexico, durante el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.



El PRI tiene una posición clara. Vamos a defender la democracia, el respeto a la ley y la voluntad de los ciudadanos. Estaremos atentos, firmes y presentes… pic.twitter.com/Kz0k3OsQIq — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 10, 2026

Recursos públicos, movilizaciones y la inacción del árbitro electoral rumbo a 2027

En el mismo sentido, los coordinadores parlamentarios de la oposición remarcaron la falta de garantías democráticas para la contienda de 2027. Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, sostuvo que competirían aun en condiciones adversas para representar a millones de ciudadanos que buscan un cambio, acusando además al oficialismo de mantener vínculos con el crimen organizado.

Por su parte, el coordinador priista Manuel Añorve cuestionó duramente el gasto en mítines, acarreo y propaganda adelantada que realizan los aspirantes guindas con el respaldo de gobernadores oficiales. Cuestionó directamente la inacción del INE con la frase "¿quién pompó?", exigiendo que se investigue el origen de los fondos tras las movilizaciones y la entrega de dádivas. La oposición adelantó que no descarta acudir a instancias internacionales para denunciar la falta de equidad ante el arranque del año electoral.