Ana Lilia Rivera, senadora de Morena llama “estúpidos” a medios y así intentó justificarlo

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras protagonizar un polémico episodio en el que calificó de "estúpidos" a quienes cuestionan sus resultados legislativos. Lo que comenzó como una gira para promover su informe de labores, terminó en un enfrentamiento verbal contra medios digitales y críticos en redes sociales.

La legisladora tlaxcalteca perdió la compostura durante una entrevista transmitida en una plataforma digital, al ser consultada sobre los señalamientos de que "no ha hecho nada" en el Senado.

La senadora Ana Lilia Rivera (Morena) arremetió contra las críticas a su trabajo en Tlaxcala:



“¿Y quién es el estúpido que pregunta?”, lanzó



Ana Lilia Rivera se lanza contra la prensa y los llama "estúpidos"

Visiblemente molesta, Rivera hizo una distinción entre la ciudadanía y las plataformas que la critican, lanzando el insulto que encendió las redes:

“Cuando me dicen estos días '¿qué ha hecho la senadora?', con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es: ¿Quién es el estúpido que lo pregunta? Porque si lo pregunta un ciudadano, lo he informado como nadie; pero no es el pueblo, son medios en redes sociales”, declaró.

Ana Lilia Rivera intenta justificar insulto a medios

Ante el revuelo causado por sus palabras, la senadora, lejos de disculparse, optó por una defensa semántica. Rivera argumentó que su uso de la palabra no fue una ofensa, sino una descripción técnica de la actitud de sus detractores.

“Objetividad. ¿Qué significa la palabra estúpido? Significa necio. ¿Es una ofensa? No, no es una denostación. Es un argumento que califica a quienes se escudan en el anonimato para desinformar a la gente. ¿Qué es estupidez? Es la acción de aquel que, conociendo la realidad, la niega”, sentenció la morenista en un intento por matizar sus dichos.

Para cerrar la polémica, Ana Lilia Rivera advirtió que de ahora en adelante será selectiva con sus interlocutores, estableciendo un filtro sobre a qué medios atenderá.

“Yo siempre voy a responder a la prensa responsable, a la prensa que investiga, a la prensa que difunde información verídica. Jamás he sido intolerante, yo con todos hablo”, afirmó, condicionando su apertura al criterio de lo que ella considera "verídico". Las declaraciones han generado críticas por parte de organizaciones de libertad de expresión, quienes ven en la etiqueta de "estúpido" y la selección de medios una muestra de intolerancia ante el escrutinio público.