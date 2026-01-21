¿Reprobó geografía? Senadora de Morena dice que Taiwán está en México | VIDEO

La senadora por Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera , ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas de la política reciente en México. Durante un evento de donación de tecnología en el CBTIS 303 de Xiloxoxtla, Tlaxcala, la legisladora afirmó ante los micrófonos que Taiwán es parte de México.

El error resultó particularmente incómodo debido a que a su lado se encontraba Iván Lee, el representante diplomático de la isla, quien asistió precisamente para entregar computadoras y fomentar la educación digital en el estado.

¿Taiwán forma parte de México? 🤔pic.twitter.com/aRPVPyW4sB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

Senadora presume el trabajo en desarrollo tecnológico de Taiwán

Para Rivera, el desarrollo tecnológico de la isla asiática es un ejemplo de lo que se hace "en el país". Al intentar elogiar el avance científico de los visitantes, la senadora señaló que Taiwán era uno de los lugares dentro de México donde la innovación era impresionante.

Aunque su intención era resaltar la importancia de la Inteligencia Artificial para los jóvenes tlaxcaltecas, el desconocimiento sobre la soberanía internacional y la ubicación geográfica de sus invitados convirtió un acto de agradecimiento en una burla viral en redes sociales.

Senadora de morena llama "estúpidos" a reporteros

Pero la geografía no es el único terreno donde la senadora ha tropezado. Durante el mismo evento, Rivera perdió los estribos mientras daba una una entrevista al ser cuestionada sobre los nulos resultados que algunos ciudadanos perciben en su gestión. Visiblemente irritada, la morenista no se guardó nada y llamó "estúpidos" a quienes se atreven a preguntar qué ha hecho en el Senado.

Según su visión, solo alguien con esa característica podría ignorar sus informes, a pesar de que la crítica provenía de diversos sectores de la opinión pública.

Polémica en #Tlaxcala...



La senadora morenista Ana Lilia Rivera vuelve a los reflectores por llamar “estúpidos” a quienes cuestionan su labor legislativa.



Tras la polémica, intenta justificar su comentario citando definiciones de la RAE, pero el episodio ya es viral y suma otra… pic.twitter.com/0M4H1Eefju — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

Senadora Ana Lilia dice que "estúpidos" no es un insulto

Tras el escándalo generado por sus palabras, la legisladora optó por no disculparse. En un giro que dejó a muchos confundidos, ofreció una clase de diccionario asegurando que la palabra estúpido no es una grosería, sino un adjetivo para calificar a los "necios".

Rivera argumentó que su respuesta fue una defensa técnica contra la desinformación y que no considera que haya faltado al respeto a nadie, simplemente aplicó un concepto a quienes, según ella, niegan la realidad de su trabajo legislativo.

Ana Lilia seleccionará a los medios que atenderá

Para cerrar el círculo de controversias, Ana Lilia Rivera anunció que a partir de ahora será ella quien decida qué medios atenderá. Tras sus roces con reporteros digitales y críticos en redes, la senadora advirtió que pondrá un filtro a la prensa.