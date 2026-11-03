La dura réplica a “Andy” tras sus amenazas a TV Azteca y Ricardo B. Salinas Pliego
Tras acusar un “complot”, Azteca Noticias le responde a “Andy” López Beltrán y lo reta a dar una entrevista de frente.
Cuando vi la convocatoria de Andy, del junior, ayer por la noche pensé: y ahora este, ¿qué anunciará? Me quedé con tres opciones:
- Se entregará por huachicolero.
- Ya no quiere ser diputado para no tener fuero.
- Nos cuenta un cuento.
¿Y qué creen que pasó? Pues que nos contó un cuento. Salio a decir que es víctima de un complot, como lo era su papá. Con un fingido acento tabasqueño, denunció una campaña sucia encabezada por Ricardo B. Salinas Pliego. Piensa eso porque aquí en TV Azteca hemos informado sobre sus vacaciones en Tokio o hemos preguntado por su amistad con Amílcar Olán; también hemos destacado las declaraciones de testigos que ante la Fiscalía General de la República (FGR) lo embarran con el huachicol fiscal, y hemos desnudado su campaña electoral adelantada en Tabasco.
¿Campaña sucia o preguntas que incomodan?— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
Andy López Beltrán (@amlopezbeltran) acusa un complot contra él, pero siguen sin respuesta sus viajes a Tokio, sus vínculos con Amílcar Olán y los señalamientos relacionados con el huachicol fiscal.
En Azteca Noticias no hacemos… pic.twitter.com/k3B8iZB4jQ
Es gravísimo que un sujeto desde el poder salga a amenazar a TV Azteca y a Ricardo Salinas, y que pretenda que nos callemos. No nos vamos a callar. No importa cuántas amenazas nos hagas, aquí vamos a seguir informando con la verdad.