Por huachicol fiscal, FGR descarta investigar a Andy López Beltrán y al senador Adán Augusto

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no hay pruebas suficientes para abrir una investigación contra Andy López Beltrán y Adán Augusto López por el caso de huachicol fiscal en México.

Lo anterior, luego de las declaraciones que dio Manuel Roberto "N", exmarino detenido por su presunta participación en los hechos, en entrevista exclusiva con el periodista Manuel López San Martín para Azteca Noticias.

Exsobrino de Rafale Ojed Durán da nombres en trama de huachicol fiscal

Manuel Roberto "N", sobrino político de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló nombres de personas que presuntamente estarían relacionadas con el caso que implica una red de contrabando de combustible.

Entre los nombres de los posibles personajes con algún supuesto vínculo salieron a la luz Andy López Beltrán, hijo del expresidente, y Adán Augusto López, senador de Morena.

Preso desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el exmarino respondió un custionario al periodista, quien reveló datos del caso en su primera y única entrevista ahora tras ser procesado.