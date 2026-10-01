Andy López Beltrán: de hijo de AMLO a dueño de negocios de vinos y chocolates en un sexenio

A partir de 2018, el apellido López cobró un nuevo peso político en México. Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, su hijo Andy López Beltrán dejó de ser identificado únicamente como familiar del entonces candidato y presidente para adquirir relevancia dentro de Morena y comenzar una trayectoria como político y empresario.

De la política a los negocios: la trayectoria de Andy López Beltrán

Antes de que su padre llegara al poder, se desconocía una ocupación definida para Andy López Beltrán. Sin embargo, en un periodo de cuatro años logró abrir tres negocios en México, de acuerdo con información documentada desde 2025 por el diario El Universal y la organización Quinto Elemento Lab.

Vinos Cósmicos: la licorera de Andy López Beltrán sin presencia en internet

En 2021, Andy López Beltrán fundó Vinos Cósmicos, una compañía dedicada a la venta y distribución de vinos y licores. El proyecto, sin embargo, no cuenta con una página oficial de internet ni con redes sociales identificables, una condición atípica para una empresa que busca promocionar sus productos y atraer clientes.

La ausencia de plataformas digitales contrasta con la naturaleza del negocio, pues la publicidad y la búsqueda de consumidores suelen apoyarse en páginas web y redes sociales. Aun así, Vinos Cósmicos forma parte de los proyectos empresariales que Andy López Beltrán inició después del crecimiento político de su familia.

Finca Rocío: el proyecto de chocolates artesanales en Tabasco

El negocio que aparenta tener mayor desarrollo es Finca Rocío, creada en 2023 junto con su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán. El nombre de la empresa rinde homenaje a su madre y así se presenta en la página oficial del negocio.