¡3 meses después! INE en Tabasco comienza a investigar denuncias por campaña anticipada de Andy López Beltrán

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco quedó instalado entre reclamos de partidos de oposición por presuntas irregularidades rumbo a las elecciones de 2027. Entre las denuncias destaca el caso de Andy López Beltrán, quien este viernes 1 de octubre de 2026 cumplirá tres meses de campaña anticipada, de acuerdo con los señalamientos de sus opositores.

Oposición denuncia actos anticipados de campaña de Andy López Beltrán en Tabasco

El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el partido Somos acusaron que el proceso electoral apenas comenzó formalmente, pero que algunos actores políticos llevan meses realizando actividades que, consideran, representan proselitismo abierto.

Los partidos señalaron directamente a Andy López Beltrán por presuntamente realizar actos anticipados o disfrazados de campaña, en supuestas giras que realiza por el estado y que comparte en redes sociales. También denunciaron un posible uso ilegal de programas sociales y alertaron sobre el riesgo potencial de que el crimen organizado intervenga en las campañas.

¿Qué dijo el INE en Tabasco sobre las quejas contra Andy López Beltrán?

Durante la instalación del Consejo Local, las nuevas autoridades electorales recibieron una serie de quejas relacionadas con la supuesta inequidad previa a la contienda. Los partidos opositores reclamaron que, hasta ahora, no existe una autoridad que detenga las actividades políticas que atribuyen a Andy López Beltrán y a otros actores.

La vocal ejecutiva del INE en Tabasco, Georgina Sánchez, afirmó que el organismo atenderá las denuncias conforme a los procedimientos establecidos y dentro de los plazos correspondientes.

“Las quejas que se presentaron todas fueron sustanciadas en el tiempo en que se presentaron, en los plazos en que se presentaron; en el caso de si se solicitaron algunas medidas cautelares, por ejemplo, también serán analizadas y, en su caso, pues ya se esperará la resolución, pero nosotros, en cuanto tengamos ese conocimiento de los hechos denunciados, vamos a actuar”, declaró.

La funcionaria explicó que el INE debe revisar los hechos denunciados antes de que la autoridad competente determine si existieron responsabilidades. Por ahora, las denuncias permanecen en etapa de investigación.