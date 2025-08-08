PRI señala a Andy López de actuar como “heredero de monarquía” tras viaje a Japón

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, lanzó fuertes críticas hacia el Secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán.

Moreno señaló que López Beltrán representa la “austeridad fachada” de Morena y lo acusó de comportarse “como hijo de monarca”, luego de que se confirmara, mediante una carta pública, el viaje del funcionario a Tokio, Japón.

“Es torpe": PRI sobre el hijo del expresidente López Obrador

Alejandro Moreno calificó la carta de López Beltrán como “patética” y argumentó que evidencia la incapacidad del partido Morena para resistir críticas y mejorar su imagen. Desde la perspectiva del dirigente priista, este viaje es un claro ejemplo de la hipocresía dentro del partido guinda, que presume austeridad pero mantiene acciones de lujo entre sus integrantes.

Moreno también aprovechó para criticar la figura del llamado “tlatoani” de Morena, haciendo alusión a un liderazgo que pretende mantenerse como una monarquía, perpetuando un proyecto político a través de herederos designados. Además, afirmó que Andy López Beltrán quedó “patético” y “torpe” en la reciente elección, lo que, según él, refleja la decadencia y falsedad que representa Morena en la actualidad.

Luisa María Alcalde sobre lujos de Sergio Gutiérrez Luna y “dato protegido”

En medio del escandalo que ha generado la forma de viajar y de vestir del presidente de la Cámara de Diputados, el morenista, Sergio Gutierrez Luna y su esposa, la diputada del PT, Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, dijo que todos los morenistas deben adecuarse a vivir en la llamada justa medianía.

“Aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara -yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa- puede ser, pero no hacerlo. Porque somos dirigentes de un Movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, dijo.

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, respaldó el coscorrón presidencial al Secretario de Organización de Morena, Andy López Beltran, después de que confirmó que sostuvo un lujoso viaje a Tokio, Japón.

“Nosotros estamos de acuerdo en lo que ha venido planteando la Presidenta de México en La Mañanera, a todos como dirigentes y también como representantes populares nos toca siempre poner el ejemplo en nuestra vida pública y también en nuestra vida privada” concluyó.