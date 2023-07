VIDEO: Angélica Márquez fue robada de bebé, hoy busca a su familia biológica

Angélica Márquez creció con la historia de que su madre biológica era alemana y la dejó en México al no poder regresar a su país con un bebé. Su familia adoptiva siempre le dijo eso, pero hace unos días, a sus 46 años descubrió que no fue así.

La mujer recurrió a las redes sociales para buscar a su familia tras enterarse que recién nacida entre enero y febrero de 1977, fue robada en la colonia Roma de la Ciudad de México y posteriormente vendida pro tres mil pesos para una adopción ilegal.

Con esta información e impulsada por su hija, Angélica Márquez comenzó la búsqueda de su origen, quiere saber qué pasó, cuál es su origen, conocer su historia, a lo que dice: “tengo derecho”.

“Esto me lo cuenta un familiar mío y me comenta también que una persona cercana a mi familia fue la que hizo toda la parte de la mediación, contacto a esta persona, la localizo en Facebook, platico con ella y ella me cuenta la verdad. Un amigo del señor que me tenía en su posesión en ese momento en que mi familia adoptiva fue por mí, les platica a familiares de ella, que era mentira, que mi madre no era extranjera, que ellos dos, la persona que me tenía en su posesión y este señor se había metido a robar a una casa y estaba una bebé recién nacida”, recuerda.

Recién nacida, tenía días de haber nacido y fue entregada en adopción a una familia con la que ahora no tiene contacto, al menos es así desde hace al menos cuatro años.

Fue a través de TikTok que ha pedido ayuda y su video comenzó a viralizarse. Ya recibió cientos de mensajes, algunos esperanzadores de personas que la pueden llevar a conocer a su familia biológica.

“Cuando me entero que existe la posibilidad de que sea una niña robada, es cuando tomo la decisión de que tengo que llegar a la verdad. Mi hija, mi marido, son los que me están acompañando y alentando con esto y dándome ánimos”, señala la mujer conmovida y desconcertada tras enterarse de una verdad que ahora busca corroborar.

Angélica Márquez recuerda que sus padres adoptivos eran muy herméticos con su origen y aclara que actualmente no tiene contacto con ellos, su padre adoptivo murió y con su madre y su hermano no mantiene relación cercana.

“Si fui una niña robada seguro hay gente que me estuvo buscando o aún me sigue buscando”, dice Angélica con la voz entrecortada y con la esperanza de encontrar su verdad.

En entrevista para el espacio de Hechos Meridiano, Angélica dice que acudirá a la Ciudad de México en estos días, pues ha recibido mensajes relacionados con su caso y quiere saber qué pasó con su familia, además de que no cesa en su búsqueda por redes sociales en donde ha colocado algunos videos en los que muestra imágenesde ella cuando era pequeña, acompañada de sus familia adoptiva.

Una historia a la inversa, mujer desaparecida que busca a su familia

La mujer contó su historia en TikTok y de acuerdo con los relatos que le ha hecho refiere: “Me tenían en unas condiciones terribles. Estaba muy sucia. En condiciones deplorables y esta persona que fungió como intermediaria va y le cuenta a mi mamá adoptiva. Ella ya no podía tener más hijos y quería más hijos y tomó la oportunidad, sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando, que no era una mujer extranjera, sino que fui robada”.

Dijo que acudió a la redes sociales para hacer viral la historia y que si a alguien le robaron a una niña en la colonia Roma en ese año, se comunique con ella, porque quizá la buscaron o lo siguen haciendo y quiere conocer a su familia biológica.

“Les suplico, por favor, todo su apoyo para que esto llegue a más personas”, añadió Angélica Márquez en su video de TikTok que ya tiene casi un millón y medio de reproducciones.

Cabe mencionar que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda entre 1964 y el 2022 se emitieron más de 89 mil reportes de niños niñas y adolescentes desaparecidos, de este total, 18 mil continúan sin ser ubicados.