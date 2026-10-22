Trabajadores del IMSS confirman fecha para nueva megamarcha nacional: ¿cuándo y dónde será?

Mientras trabajadores en activo y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomaron las calles este miércoles 21 de octubre , rumbo al Zócalo capitalino, los manifestantes confirmaron la fecha de la tercera megamarcha nacional.

Al igual que en marchas anteriores, se espera que se replique de manera masiva en los 32 estados del país, con las mismas exigencias: la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos, así como las denuncias por el desabasto de medicamentos e insumos.

Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS 30 de octubre

Los trabajadores anunciaron que la tercera megamarcha nacional está programada para el viernes 30 de octubre, con bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) y en distintos estados de la República.

Advirtieron que esperan que la convocatoria sea más grande y no descartaron realizar bloqueos en diversos puntos del país hasta que sus demandas sean atendidas.

Entre sus principales exigencias se encuentra el incremento salarial, de un 10% directo al sueldo base, además de las prestaciones, asegurando que las propuestas hechas por el sindicato se realizaron a sus espaldas.

¿Cuál será la ruta de la megamarcha del IMSS?

En redes sociales ha circulado una convocatoria donde se anuncia que la concentración se hará frente a las 10:00 am frente a las oficinas centrales del IMSS, seguida de una marcha hacia la Secretaría de Gobernación.

Se prevén posibles afectaciones viales en Paseo de la Reforma; sin embargo, la ruta de la movilización aún está por confirmarse por parte de los trabajadores.

Cabe recordar que, en las dos marchas anteriores, los manifestantes partieron del Centro Médico Nacional Siglo XX, fuera de las instalaciones de la Línea 3 del Metro CDMX.

Anuncian Asamblea Constituyente del IMSS para el 31 de octubre

Además de la megamarcha programada para el 30 de octubre, los trabajadores del IMSS tienen prevista una Asamblea Constituyente para el sábado 31 de octubre.

En redes sociales ha circulado una convocatoria donde se anuncia que la concentración se hará frente a las oficinas centrales del IMSS, seguida de una marcha hacia la Secretaría de Gobernación.

Entre las principales demandas de los participantes se encuentran mejoras salariales, el abasto de medicamentos, el equipamiento de las unidades médicas, mejores condiciones laborales y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

