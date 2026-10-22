Anuncian revocación de 300 mil visas americanas por orden de Trump: Pasos para revisar estatus del visado

El Gobierno de Donald Trump ha revocado más de 300 mil visas americanas desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, de acuerdo al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La cifra aumentó desde la última actualización publicada el 10 de agosto, cuando el organismo reportó que se habían cancelado más de 175 mil visas.

Ninguna administración ha revocado más visas

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, anunció la cifra a través de la red social X y aseguró que el actual Gobierno ha retirado visas en una cantidad y a una velocidad superiores a las de cualquier administración anterior.

El funcionario también defendió la política migratoria de Trump y reiteró que las autoridades mantienen una postura estricta frente a quienes incumplen las leyes estadounidenses.

With over 300,000 revocations, the Trump administration has revoked more visas at a faster pace than any administration in history. Let the message be clear: we have zero tolerance for foreigners here on visas who break the law, commit fraud, or undermine our national security. We are taking, and will continue to take, action to keep our borders, and our nation, secure. https://t.co/DrnIYI8ti4 — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 20, 2026

"Con más de 300 mil revocaciones, la administración Trump ha revocado más visas a un ritmo más acelerado que ninguna otra administración en la historia. Que quede claro: tenemos tolerancia cero con los extranjeros que, estando en el país con visa, infringen la ley, cometen fraude o atentan contra nuestra seguridad nacional. Estamos tomando, y seguiremos tomando, medidas para mantener la seguridad de nuestras fronteras y de nuestra nación", escribió el funcionario.

Donald Trump ha sostenido en diversas ocasiones que su política migratoria, que incluye el aumento de las deportaciones y mayores controles fronterizos, tiene como finalidad proteger la seguridad interna del país.

¿Cómo revisar si me revocaron la visa americana?

La medida afecta principalmente a extranjeros acusados por las autoridades de Estados Unidos de cometer delitos, infringir las condiciones de sus permisos migratorios, incurrir en fraudes o representar un riesgo para la seguridad nacional.

Pasos para verificar el estatus de tu visa en línea:

