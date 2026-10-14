Anuncian suspensión de clases mañana jueves 15 de octubre por la tormenta tropical “Trudy": ¿En qué estado de México se cancelaron?

El paso de la tormenta tropical "Trudy" frente a las costas del Pacífico provocó que autoridades tomaran medidas preventivas para prevenir a la población. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública anunciaron la suspensión de clases para este jueves 15 de octubre de 2026 por lo que indican pronósticos de fuertes lluvias y viento que traerá el ciclón tropical.

Esto es lo que dijeron las autoridades de la suspensión de actividades académicas en las escuelas.

Suspenden clases en todo el estado de Guerrero por "Trudy"

La Secretaría de Educación de Guerrero, SEG, informó que la suspensión de actividades escolares y administrativas aplica para TODO EL ESTADO este jueves 15 de octubre de 2026.

La medida se tomó tras atender las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la entidad por los efectos de la tormenta tropical "Trudy".

Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado

Descarga el comunicado aquí pic.twitter.com/iYEhGIiPgE — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 14, 2026

¿Para qué turnos aplica la suspensión de clases?

La cancelación de clases abarca a todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas del estado, aplicándose sin excepción en ambos turnos, matutino y vespertino.

El objetivo principal de las autoridades es salvaguardar la integridad física de las y los alumnos, así como del personal docente y administrativo.

Piden tomar precauciones por tormenta tropical "Trudy"

En el comunicado oficial, las autoridades recomendaron a toda la comunidad escolar tomar precauciones ante la tormenta, atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Podrían habilitar escuelas como refugios temporales en Guerrero

Las autoridades comunicaron a los directores y responsables de las instituciones para que brinden las facilidades necesarias en caso de que las instalaciones se vayan a utilizar como refugios temporales a favor de las familias que puedan llegar a necesitarlo.

Mantienen especial atención en tormenta tropical "Trudy"

Las autoridades estatales continuarán evaluando el comportamiento de "Trudy" a lo largo de las próximas horas para determinar si las actividades se reanudan de forma normal el viernes o si se mantienen los protocolos de resguardo.

De acuerdo al pronóstico brindado por expertos como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, "Trudy" podría llegar a convertirse en huracán categoría 4 para el próximo viernes 16 de octubre.