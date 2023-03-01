Apagón en Argentina deja sin luz a varias provincias

Un apagón en Argentina afecta a la zona metropolitana de Buenos Aires, luego de que se registraron fallas en la Central de Atucha I.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó el apagón en Argentina que afectó provincias como Rosario, Córdoba y Mendoza.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía, el apagón en Argentina se debió a fallas en Atucha I y Central de Puerto que se quedaron sin servicio.

"Hay una falla de frecuencia que expulsa a una parte de la generación. Este centro de generación que es Atucha salió", citó CNN.

EnerNews | #APAGON Por problemas de generación más de la mitad de Argentina está sin energía eléctrica.

Según registran los gráficos de Cammesa más del 40% de la demanda sin servicio pic.twitter.com/bXA5sfWmVz — Mining Press / EnerNews (@MiningPress) March 1, 2023

Medios locales reportan que algunas zonas sin luz son Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Mendoza, San Juan y el Sur del NOA. La Secretaría de Energía argentina informó que se investigará con celeridad las causas del apagón para solucionarlo.

El comunicado de la dependencia argentina indica que no solo se registraron fallas en Atucha 1, sino también en Central Puertos los que causaron el apagón.

Atucha I se convirtió en la primera central nuclear no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

El 13 de enero de 1974 el reactor Atucha I alcanzó su primera reacción nuclear controlada, convirtiéndose en la primera central de Argentina y de Latinoamérica. ⚛️ 🇦🇷



Comenzó su producción comercial el 24 de junio del mismo año, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. pic.twitter.com/B0RvG4j9DC — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) January 13, 2021

Secretaría de Energía trabaja para restablecer luz en zonas afectadas

Alrededor de las 16:00 horas, la dependencia argentina indicó que "se está trabajando para reponer el funcionamiento de la línea de transmisión y poder iniciar la reconexión en las zonas sin suministro".

El corte de suministro eléctrico afectó el transporte, como el caso del tren de las Líneas Roca y Sarmiento, que se vieron interrumpidos en su totalidad.

Alrededor de las 18:00 horas, medios locales indicaron que se comenzó a restablecer la energía, como en Buenos Aires, en donde fue de forma parcial.