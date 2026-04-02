¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Definición y contexto actual

El término “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes contra la humanidad” tiene varias décadas en la historia. Es relevante actualmente debido a que este tipo de delitos pueden ser cometidos por una organización que ataque a una población civil, como señaló el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).

De acuerdo con una decisión del comité señalan que la información con la que cuentan es que en México se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma: Los 11 actos que lo definen

Aunque no hay una definición única de crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma de 1998 establece esta definición en su artículo 7:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los siguientes actos cuando se cometan en el marco de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento del ataque:



a. Asesinato;

b. Exterminio;

c. Esclavitud;

d. Deportación o traslado forzoso de población;

e. El encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional;

f. Tortura;

g. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h. La persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género según se definen en el párrafo 3, u otros motivos que sean universalmente reconocidos como inadmisibles en virtud del derecho internacional, en relación con cualquier acto a que se refiere este párrafo o cualquier delito que sea competencia de la Corte;

i. Desaparición forzada de personas;

j. El crimen del apartheid;

k. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física.

Historia del término: De los juicios de Núremberg a la actualidad

El crimen de lesa humanidad no requiere formar parte de una guerra, sino de una violencia generalizada o sistemática incluso en tiempos de paz. La política de crímenes de este tipo no requieren ser estipulada formalmente y pueden inferirse de las circunstancias.

Aunque este término ya había sido usado en casos como el colonialismo europeo en África, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando fue empleado ante el Tribunal Militar Internacional de Núremberg.

Esta categoría ha sido usada por organizaciones como Amnistía Internacional para denunciar las severas restricciones contra los derechos de las niñas y mujeres por parte del régimen talibán.

