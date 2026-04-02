¿Se viene el “diluvio del año”? Advierten lluvias extremas y ráfagas en plena Semana Santa

La Semana Santa 2026 podría estar marcada por condiciones climáticas extremas; las utoridades meteorológicas de España adverten acerca de un episodio de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían extenderse por más de 72 horas consecutivas, generando preocupación en distintas regiones de la nación europea,

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y basados en pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), el fenómeno estaría asociado al ingreso de sistemas de baja presión y frentes húmedos, capaces de provocar precipitaciones persistentes y acumulados significativos, principalmente en la costa de Ampurdán.

02/04 12:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros y aludes. Nivel máximo de aviso: naranja.

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¿Dónde y cuándo impactarán las lluvias más intensas en Semana Santa?

Este evento climático se concentraría principalmente en zonas de España, especialmente durante los días clave de la Semana Santa, cuando millones de personas suelen viajar por las vacaciones o por realizar actividades religiosas.

Los pronósticos de AEMET señalan lluvias continuas durante al menos 3 días, además de tormentas eléctricas en varias regiones y hasta áfagas de viento intensas que podrían superar niveles habituales.

¿El diluvio del año? La Agencia Estatal de Meteorología advierte que este tipo de fenómenos puede derivar en inundaciones puntuales, crecida de ríos y complicaciones en carreteras.

¿Por qué se habla del “diluvio del año” en Semana Santa 2026?

Cabe decir que este término ha ganado mucha fuerza debido a la intensidad y duración del evento, que además es poco habitual incluso en temporadas lluviosas.

Expertos explican que la combinación de aire húmedo, inestabilidad atmosférica, además de sistemas de baja presión, puede generar un escenario de precipitaciones persistentes, con acumulaciones superiores a la media histórica en algunas partes de España. Este tipo de episodios extremos se ha vuelto más frecuentes en los últimos años, en gran parte por los efectos del cambio climático, según informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

¿Cómo afectará a los planes de Semana Santa 2026?

El temporal podría alterar celebraciones, procesiones, además de desplazamientos turísticos, impactando tanto en la movilidad como en la seguridad de miles de personas.

Hoteles, aeropuertos y organizadores de eventos ya se mantienen atentos a la evolución del clima, pero la incertidumbre sigue en el aire: ¿será este fenómeno un episodio aislado o una señal más de eventos climáticos cada vez más extremos?

