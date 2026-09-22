¡Noches a oscuras! Habitantes de Quintana Roo denuncian apagones diarios y señalan al Tren Maya

Los apagones en comunidades de Quintana Roo se han vuelto parte de la vida cotidiana para habitantes que aseguran enfrentar cortes de energía prácticamente todos los días; algunos incluso afirman que la luz puede irse hasta 30 veces en una jornada .

Los afectados relacionan este aumento en las interrupciones con la construcción del Tren Maya y describen las consecuencias que enfrentan en sus hogares: alimentos que terminan echándose a perder, aparatos eléctricos dañados por variaciones de voltaje y noches completas sin servicio.

Un problema que también alcanza a los medicamentos

Entre los testimonios aparece el caso de una persona con diabetes que utiliza insulina; de acuerdo con su familia, los apagones dificultan mantener el medicamento en las condiciones necesarias y, cuando la energía falta durante periodos prolongados, puede echarse a perder.

La falta de electricidad también complica la vida diaria de las familias con niños, quienes aseguran padecer las altas temperaturas mientras permanecen sin energía; a esto se suman las pérdidas económicas provocadas por la comida que ya no puede conservarse.

Se dijo que los apagones no tenían nada que ver con el #TrenMaya, que todo era casualidad, pero en las comunidades cercanas la historia es otra.



Habitantes de #QuintanaRoo, #Yucatán y #Campeche aseguran que desde la llegada del proyecto los cortes de energía se volvieron parte… pic.twitter.com/ZUABA78k81 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

¿Qué relación tiene el Tren Maya con los apagones?

La infraestructura del Tren Maya incrementó la demanda eléctrica, pero que la capacidad de generación no aumentó al mismo ritmo.

Una investigación señala un déficit de 36 por ciento desde 2024, además de cuestionar la falta de nuevas inversiones en capacidad de generación eléctrica entre 2018 y 2024.

Mientras el gobierno sostiene que los mega apagones de la Península no tienen relación con la llegada del Tren Maya, los habitantes consultados mantienen una postura distinta y piden que las autoridades atiendan los cortes que, aseguran, ocurren de manera constante.