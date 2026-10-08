Aplican inyección letal en EU tras ejecución fallida de Christa Pike

Jamaal Howard murió la noche de este miércoles 10 de octubre tras recibir una inyección letal de pentobarbital en la Unidad de Huntsville, una cárcel del Departamento de Justicia Criminal en Huntsville, Texas.

El procedimiento ocurrió pocos días después de la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, por lo que se convirtió en la primera persona ejecutada mediante este método en Estados Unidos desde el polémico caso.

¿Por qué fue ejecutado Jamaal Howard?

Las autoridades penitenciarias informaron que Jamaal Howard fue declarado muerto a las 8:03 de la noche, después de que los recursos legales presentados por sus abogados no lograran suspender el procedimiento.

En el año 2000 fue acusado, y posteriormente condenado, por el asesinato de Vickie Swartout, una trabajadora de una tienda de conveniencia ubicada en Silsbee, quien recibió un disparo en el pecho durante un robo.

Después de disparar contra la empleada, se robó 114 dólares y una caja de cigarros del negocio.

Revelan el estado de salud de Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal. La ejecución en Tennessee no salió como estaba prevista: Pike permanece hospitalizada en estado crítico y conectada a un ventilador. Su defensa denunció graves lesiones. https://t.co/Gq2UqcegP8 https://t.co/gShuGL6cln — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

Abogados intentaron frenar la ejecución de Jamaal Howard

Antes de la ejecución de Jamaal Howard, su defensa legal intentó nuevamente evitar que se llevara a cabo el procedimiento, argumentando una supuesta discapacidad intelectual, planteando además cuestionamientos al uso del pentobarbital tras la ejecución fallida de Christa Pike.

De acuerdo fiscal general adjunto de Tennessee, John W. Ayers, no existe una orden de ejecución pendiente para Christa Pike, pues de momento, se han suspendido todos los procedimientos en el estado.

“No hay ninguna orden de ejecución pendiente para la señorita Pike. No hay indicios de que se vaya a emitir una”, en una nueva audiencia celebrada este miércoles 7 de octubre.

Además, señaló que “no hay indicios de que se vaya a emitir una”, pero no se puede descartar una nueva orden, ya que esa decisión correspondería a la Corte Suprema de Tennessee.

