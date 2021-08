Apuntan a chofer de transporte público durante asalto en Ecatepec

Ecatepec, Estado de México.- Las cámaras de seguridad de una unidad de transporte público captaron el momento de un asalto ocurrido durante este jueves sobre avenida central, tres sujetos abordaron una combi para despojar de sus pertencias a los pasajeros.

“Ya se la saben mi gente”

Con el clásico “Ya se la saben” fue como inició el hurto, uno de los sujetos quien portaba un arma apunta en todo momento a la espalda del chofer, mientras tanto sus cómplices despojan de cosas de valor a los usuarios con amenzas e insultos:

”....Todo, todo, todo, todo, quiero todo, quiero todo eh!, quiero todo, avánzale, avánzale, todos con las miradas abajo, todos con la mirada abajo no hagan pedo, no hagan pedo, mira no hagas pedo chofer porque te suelto un pu... balazo...”

Luego más de dos minutos de asalto los ladrones piden al chofer que se orille , una vez abajo los tres maleantes piden al chofer que se retire para ellos huir tranquilamente con todo lo robado, aún no hay denuncia por este robo en la Fiscalía del Estado de México.