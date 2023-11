Argentina enfrenta una crisis de petróleo a consecuencia del comunismo

Pasa en Cuba, en Venezuela y ahora está pasando en Argentina y es histórico. ¿Será el comunismo el culpable? Me refiero a la escasez de gasolina.

Conseguir unos litros de combustible se ha convertido en toda una odisea en Argentina. Si tienes suerte puedes conseguir gasoil, o racionamiento para que alcance para todos. Es decir, sólo se puede llenar medio tanque de un auto mediano.

Argentina necesita importar cerca del 20% del combustible, pero, pues, ya no hay dinero.

Un síntoma del desequilibrio económico de Buenos Aires. Seguro para el gobierno el culpable es el imperio yankee, o más simple aún: las empresas petroleras no quieren surtir gasolina por el bajo precio.

¿Caracas, eres tú? Nicolás, sal de Argentina. Los venezolanos se acostumbraron a pasar incluso días para poner gasolina al carro.

La crisis de petróleo ocurre en época de elecciones

Argentina parece que sigue sus pasos. Pero es época electoral, y son los mismos ciudadanos los que pondrán contra las cuerdas al Ministro de Economía, Sergio Massa, que es quien busca llegar a la presidencia en las próximas elecciones del 19 de noviembre, por el lado oficialista.

Se preguntan los argentinos: ¿Cómo es posible tener escasez de gasolina si el país produce más petróleo que nunca?

Pues Cuba se quedó sin azúcar y Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, se quedó sin combustible para sus ciudadanos.

La respuesta es simple: comunismo.

Y no exagero al decir que el comunismo destruye economías, empresas privadas, la educación, y un montón de cosas más, pero no me alcanzarían los caracteres para enumerar la estela de destrucción que deja el comunismo.

Pero sí me alcanza para escribir: ¡América Latina, despierta!

Hay que votar con la cabeza, tengan cuidado con los populistas disfrazados de ovejas. Cuidado con los dictadores que prometen maravillas que nunca van a cumplir.