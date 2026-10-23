Ariadna Montiel busca sofocar las acusaciones de Maru Campos desviando el foco a la CIA

Tras las graves acusaciones por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien la señaló públicamente por supuestos nexos y acuerdos con grupos del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, emprendió un intento de control de daños en sus redes sociales. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, la dirigente guinda rechazó las imputaciones, calificándolas como "acusaciones sin sustento" y "calumnias", mientras intentó desmarcarse de los señalamientos exigiendo que la mandataria panista presente pruebas ante las autoridades competentes.

Sin embargo, en lugar de ofrecer explicaciones claras o desmentir puntualmente la presunta protección brindada a grupos delictivos en la región de Guadalupe y Calvo, la estrategia de defensa de Montiel se centró en atacar directamente a la gobernadora y mover la atención hacia otro tema. Para amortiguar el golpe político, la líder de Morena acusó a Campos de "traición a la patria" y de "vulnerar la soberanía nacional" por la supuesta intervención de agentes de la CIA en operativos locales, recurriendo al discurso patriótico para eludir los cuestionamientos que comprometen la operación electoral del oficialismo en el norte del país.

Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista @MaruCampos_G. Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que… pic.twitter.com/uOKPEcTL8p — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 23, 2026

Las duras acusaciones de Maru Campos contra Ariadna Montiel de haber pactado con el narco

El trasfondo que provocó la reacción de la dirigencia nacional de Morena responde a la severidad de las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua. Maru Campos acusó directamente a Ariadna Montiel de haber pactado en la Sierra Tarahumara con grupos del crimen organizado desde el proceso electoral de 2021, señalando que dichos acuerdos buscaban asegurar impunidad e intervenir en las elecciones locales.

Contundente acusación de @MaruCampos_G a @A_MontielR



La gobernadora de #Chihuahua, Maru Campos, señaló que Ariadna Montiel Reyes habría buscado pactar con un grupo del crimen organizado en la Sierra Tarahumara en 2021, a cambio de apoyo para los comicios electorales.



No te… pic.twitter.com/t19P9gLT98 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

La mandataria estatal afirmó que la dirigente guinda ha utilizado la estructura política para blindar a células delictivas en municipios clave como Guadalupe y Calvo, advirtiendo sobre el riesgo de que estas alianzas se repitan rumbo a los comicios de 2027. Ante este escenario, la insistencia de Montiel por acusar a Campos de "mitómana" y "cobarde" transparenta la prisa por sofocar un expediente que amenaza con golpear la legitimidad de su partido en el estado.

