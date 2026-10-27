Ariadna Montiel y sus vínculos con el crimen organizado: esto se sabe de su reunión con el hermano de “El Chapo” Guzmán | VIDEO

El periodista Héctor de Mauleón reveló la presunta existencia de un informe de inteligencia sobre una reunión en 2024 entre la funcionaria Ariadna Montiel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, para supuestamente pactar apoyo electoral y control territorial en Chihuahua.

Mientras Montiel desmintió los señalamientos y el Gabinete de Seguridad afirmó no tener registro del documento, el periodista lo sostuvo en su reporte y urgió a investigar formalmente la interferencia del crimen organizado en los procesos electorales.