Señalan presunta reunión de Ariadna Montiel con “El Guano” para apoyar a candidatos de Morena
Ariadna Montiel niega haberse reunido con “El Guano”, hermano de “El Chapo”; señalamiento apunta a la dirigente a un supuesto apoyo criminal a candidatos de Morena.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, habría sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’ y hermano de Joaquín ‘El Chapo Guzmán', antes de las elecciones de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, para presuntamente negociar apoyo criminal a candidatos del partido, según una investigación periodística.
La versión fue difundida por el periodista Héctor de Mauleón, quien afirmó que la información proviene de un informe federal y de fuentes de seguridad.
¿Qué se habría negociado antes de las elecciones de 2024?
De acuerdo con la publicación, el supuesto acuerdo habría contemplado que un grupo criminal apoyara a candidatos de Morena durante los comicios, a cambio de obtener control sobre una zona territorial.
El fragmento disponible menciona un área entre Chihuahua y Sinaloa, pero no precisa el alcance exacto del presunto arreglo.
El señalamiento aparece en medio de acusaciones sobre posibles vínculos entre grupos del narcotráfico y actores políticos mexicanos.
Otro señalamiento sacude a @PartidoMorenaMx... El periodista @hdemauleon publicó en su columna de @El_Universal_Mx que @A_MontielR presuntamente se reunió antes de las elecciones de 2024 con Aureliano Guzmán Loera, "El Guano", hermano de "El Chapo" Guzmán, para negociar el supuesto apoyo de "Los Salgueiro" a candidatos morenistas. Montiel niega la reunión. Ante acusaciones de este tamaño, no bastan cartas: se necesita una investigación a fondo. Los detalles en #Hechos con @Javier_Alatorre— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026