Señalan presunta reunión de Ariadna Montiel con “El Guano” para apoyar a candidatos de Morena

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, habría sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’ y hermano de Joaquín ‘El Chapo Guzmán', antes de las elecciones de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, para presuntamente negociar apoyo criminal a candidatos del partido, según una investigación periodística.

La versión fue difundida por el periodista Héctor de Mauleón, quien afirmó que la información proviene de un informe federal y de fuentes de seguridad.

¿Qué se habría negociado antes de las elecciones de 2024?

De acuerdo con la publicación, el supuesto acuerdo habría contemplado que un grupo criminal apoyara a candidatos de Morena durante los comicios, a cambio de obtener control sobre una zona territorial.

El fragmento disponible menciona un área entre Chihuahua y Sinaloa, pero no precisa el alcance exacto del presunto arreglo.

El señalamiento aparece en medio de acusaciones sobre posibles vínculos entre grupos del narcotráfico y actores políticos mexicanos.