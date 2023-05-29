Marcelo Ebrard brinda apoyo a Armando Guadiana en Saltillo

Rumbo a la recta final de las elecciones 2023 por la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, realizó un evento este sábado 27 de mayo y el canciller Marcelo Ebrard asistió y brindó su apoyo al abanderado de Morena.

A una semana de que ocurran las Elecciones Coahuila 2023, que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio, para elegir al próximo gobernador, los candidatos continúan realizando los últimos eventos rumbo al cierre de su campaña, y en este caso, el candidato por el partido guinda encabezó un evento en Saltillo, Coahuila.

Marcelo Ebrard asiste a evento de Armando Guadiana en Saltillo

A pocos días de que llegue la veda electoral, el candidato de Morena por las Elecciones Coahuila 2023, Armando Guadiana, realizó el pasado sábado 27 de mayo en Monclova un evento en la plaza del Congreso.

Como antecedente, el pasado 23 de mayo, el dirigente de Regeneración Nacional, Mario Delgado, volvió a dirigirse a “los principales liderazgos” del partido para atender y respaldar los eventos en torno a la candidatura de Guadiana.

Cabe recordar que en días pasados, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México también se trasladó a Coahuila para brindar su apoyo con el candidato abanderado de Morena.

Por lo que este sábado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se trasladó a Coahuila y asistió este sábado 27 de mayo al evento organizado por el abanderado de Morena, Armando Guadiana candidato a la gubernatura de Coahuila para brindar su apoyo.

¿En qué consistió el evento organizado por Armando Guadiana en Monclova?

Durante el evento organizado este sábado 27 de mayo en Monclova, Armando Guadiana tuvo la presencia de personajes políticos importantes, además del canciller Marcelo Ebrard, tales como:



Mario Delgado, líder nacional de Morena.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo.

Manuel Velasco Coello, senador del Partido Verde.

Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde.

Durante el evento, se celebró la decisión que tomó el Partido Verde de declinarse en favor del candidato morenista, para las próximas elecciones del 4 de junio.

De igual forma, Mario Delgado, quien estuvo presente en el evento, agradeció a Marcelo Ebrard Casaubón su respaldo al senador con licencia y empresario coahuilense, Guadiana.

Por otro lado, aunque simpatizantes de las aspiraciones de Marcelo Ebrard esperaban su participación en el evento, el secretario de relaciones exteriores solicitó no tomar el micrófono, y se limitó a aplaudir los mensajes de sus compañeros.