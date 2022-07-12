NASA revela 5 maravillas, imágenes del telescopio espacial James Webb

La NASA ha revelado sus más recientes imágenes captadas por su telescopio espacial James Webb. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos las 5 maravillas de imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb.

Entre un par de nebulosas, un conjunto de galaxias, la composición de un exoplaneta y hasta la imagen más lejana (profunda) que hasta el momento se ha captado del universo, forman parte de las 5 maravillas que ha captado el telescopio de la NASA, el James Webb.

Después de seis meses de la llegada del telescopio espacial James Webb, ubicado a 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), revelaron las primeras imágenes científicas que han sido capturadas por el telescopio espacial James Webb, el más poderoso telescopio espacial que ha construido el humano.

Las 5 maravillas que captadas por el telescopio espacial, James Webb

Se trata de una serie de fotografías y espectros científicos captadas por el telescopio espacial James Webb, mismas con las que se marca el inicio oficial de las operaciones científicas del observatorio espacial. Imágenes del espacio con una calidad y detalles, nunca antes vistos.

Hundreds of new stars.

Examples of bubbles and jets created by newborn stars.

Galaxies lurking in the background.@NASAWebb Deputy Project Scientist Amber Straughn details new discoveries about Carina Nebula. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/37mxH2GvfO — NASA (@NASA) July 12, 2022

"Eta Carinae", Nebulosa Carina

La Nebulosa Carina bautizada como "Eta Carinae" (NGC-3372), se trata de una de las áreas más complejas, vistosas y de las mejor estudiadas por los astrónomos a lo largo de la historia. Esta Nebulosa que recién fue captada por el James Webb, es visible desde el hemisferio sur y se ubica en el Brazo Carina-Sagitario, a unos 8 mil 500 años luz de la Tierra.

En ella se encuentra una serie de estrellas del tipo Wolf-Rayet (WR), entre las más calientes que existen. Entre ellas, se destaca la espectacular (WR-25), que es la estrella más luminosa y caliente que se conoce en la Vía Láctea, y también sobresale la estrella Eta Carinae, entre 100 y 150 veces más masiva que el Sol, además de que es cuatro millones de veces más brillante.

🌟 A star is born!



Behind the curtain of dust and gas in these “Cosmic Cliffs” are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb. We know — this is a show-stopper. Just take a second to admire the Carina Nebula in all its glory: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/OiIW2gRnYI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

La "Nebulosa de los anillos del Sur"

La llamada Nebulosa de los anillos del Sur se encuentra ubicada a 2 mil años luz de distancia, a pesar de ello, es una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra.

Cabe señalar que las nebulosas planetarias se forman cuando la estrella (que se encuentra en su centro), se desprende violentamente de sus capas externas, por lo que se genera un anillo brillante que la rodea por completo. En este caso, la Nebulosa de los anillos del Sur, captada por el telescopio de la NASA, está rodeada por ocho anillos, por lo que también es llamada la Nebulosa de los Ocho Estallidos.

Put a ring on it! 💍



Compare views of the Southern Ring nebula and its pair of stars by Webb’s NIRCam (L) & MIRI (R) instruments. The dimmer, dying star is expelling gas and dust that Webb sees through in unprecedented detail: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/yOMMmQcAfA — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

El "Quinteto de Stephan"

El llamado Quinteto de Stephan, se encuentra ubicado en la constelación de Pegaso, a unos 290 millones de años luz de distancia de la Tierra y que recién fue captado por el telescopio James Webb. Se trata del primer grupo compacto de galaxias jamás descubierto. Sus cinco miembros forman el grupo compacto más y mejor estudiado por los astrónomos.

Cabe señalar que cuatro de las cinco galaxias que lo componen, llevan millones de años ejecutando movimientos en los que unas pasan cerca de las otras e intercambian abundante material, integrando una "danza" galáctica. Eventualmente, estas cuatro galaxias terminarán por chocar unas contra otras y quizá se fusionen en una única galaxia mucho mayor.

Galaxies collide in Stephan’s Quintet, pulling and stretching each other in a gravitational dance. In the mid-infrared view here, see how Webb pierces through dust, giving new insight into how interactions like these may have driven galaxy evolution in the early universe. pic.twitter.com/3P15LMCCOH — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

El Exoplaneta "WASP-96b"

El telescopio espacial James Webb, logró captar el espectro del Exoplaneta "WASP-96b", que se encuentra ubicado a "mil 150" años luz de nuestro Sistema Solar. El Exoplaneta "WASP-96b" es un mundo gaseoso y su periodo orbital es de 3.4 días. Conforme a los expertos, el "WASP-96b", que fue descubierto en el año 2014, tiene prácticamente la mitad de la masa de Júpiter. Los datos espectrográficos del Webb revelarán con un detalle sin precedentes la composición y las características de ese planeta lejano.

Clouds on another world. @NASAWebb captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we've detected evidence of clouds in this exoplanet's atmosphere: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/f3HOX0HKis — NASA (@NASA) July 12, 2022

El lente gravitacional "SMACS-0723"

Esta peculiar imagen captada por el James Webb, ayuda a comprender de una mejor manera el cómo funciona exactamente el fenómeno conocido como "lente gravitacional". La imagen permite observar (como si estuvieran más cerca) objetos que en realidad se encuentran a enormes distancias.

Cabe recordar que la materia curva el espacio, por lo que entre más materia, es mayor es esa curvatura. Los cúmulos de galaxias muy masivos, tienen la capacidad de curvar las trayectorias de la luz que les llega de objetos muy distantes, así que desde la perspectiva de la Tierra, pareciera que se encuentra justo "detrás" de ellos. Dicha distorsión actúa como una gigantesca "lupa cósmica" por lo que tiene el efecto de agrandar esos objetos distantes, objetos que comúnmente están fuera del alcance de telescopios terrestres.