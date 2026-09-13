¿Lista negra de periodistas en Zacatecas? Artículo 19 denuncia fichas para identificar a críticos

La crítica al gobierno no debería abrir la puerta a una lista de vigilancia; sin embargo,recientemente artículo 19 México y Centroamérica denunció la existencia y utilización de documentos elaborados por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas en los que aparecen periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras voces consideradas críticas de la administración de David Monreal Ávila.

De acuerdo con la organización, las listas no solamente habrían servido para identificar a determinadas personas e impedirles el acceso a un acto público, también contendrían información personal y, en algunos casos, datos sensibles como domicilios, teléfonos, placas de vehículos, RFC, referencias a situaciones personales, información sobre salud y anotaciones relacionadas con posiciones políticas, protestas o vínculos con el gobierno estatal.

Artículo 19 sostiene que la existencia y circulación de estos documentos representa una posible afectación a la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad y, particularmente, a la libertad de expresión.

La lista habría sido utilizada durante el informe de David Monreal

Según testimonios recopilados por Artículo 19, las fichas habrían sido utilizadas durante el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal, realizado el 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas.

Personal encargado de la seguridad en los accesos habría contado con copias impresas de los documentos para identificar a las personas incluidas y, presuntamente, impedir su entrada al evento.

ARTICLE 19 condena la elaboración y uso, por parte de autoridades de Zacatecas, de una lista que perfila a periodistas, personas defensoras y otras voces consideradas “críticas” del gobierno estatal.



Exigimos al @gobiernozac esclarecer el origen, finalidad, uso y responsables de… pic.twitter.com/xLrHQZR6YN — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) September 13, 2026

En las fotografías de las fichas conocidas por Artículo 19 aparecen personas agrupadas en categorías relacionadas con posibles “conflictos sociales y políticos”.

Artículo 19 señala que las fichas contienen nombres, fotografías, números telefónicos, domicilios, características y placas de vehículos, RFC y referencias a situaciones personales. Algunas incluso contendrían datos relacionados con el estado de salud y opiniones o posicionamientos políticos.

Si esta información fue efectivamente recopilada y utilizada para determinar quién podía o no ingresar a un acto gubernamental, el caso plantea interrogantes que las autoridades deberán responder.

Verónica Trujillo, entre las periodistas identificadas

Una de las personas que aparece en el listado es Verónica Trujillo Jiménez, periodista independiente que, de acuerdo con Artículo 19, mantiene una línea editorial crítica hacia el gobierno estatal y ha informado de manera recurrente sobre violencia y seguridad en Zacatecas.

Trujillo dijo a Artículo 19 que le resulta “indignante” que la fotografía utilizada en el documento corresponda al momento en que acudió a la Fiscalía estatal para presentar una denuncia, luego de que en enero fueran dañados dos espectaculares con los que promocionaba su trabajo periodístico.

Artículo 19 considera necesario que las autoridades expliquen qué institución obtuvo cada uno de los datos, bajo qué fundamento jurídico, con qué finalidad fueron recabados, qué dependencias tuvieron acceso a ellos y si existieron transferencias de información entre autoridades.

Luis Chávez denuncia otro intento de limitar su trabajo

Otro de los periodistas incluidos es Luis Chávez, quien, según Artículo 19, afirmó que no sería la primera ocasión en que se intenta limitar o negar su acceso a coberturas periodísticas.

El periodista también relató haber sufrido distintas formas de violencia y señaló que una fuente interna del gobierno estatal le informó sobre la existencia del listado y le recomendó no acudir al informe porque no le permitirían entrar.

“Este listado es otra forma de hostigarnos, sí siento un acoso más grande y pienso en mis hijos y mi familia”, relató, de acuerdo con Artícula 19.

Estas son las exigencias de Artículo 19 al gobierno de Zacatecas

Artículo 19 solicitó además a Transparencia para el Pueblo de Zacatecas iniciar de oficio un procedimiento para determinar si existieron posibles violaciones a la legislación en materia de protección de datos personales.

En el caso de Verónica Trujillo, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establecer contacto inmediato con la periodista y valorar los riesgos derivados de estos hechos