Le quitaron hasta la mochila: tres sujetos asaltan a una menor en Chimalhuacán

Una menor de edad caminaba por la calle Roble, en la colonia Los Olivos, Chimalhuacán, Estado de México cuando tres sujetos se acercaron para asaltarla. La adolescente no opuso resistencia y entregó su teléfono celular, pero aun así uno de los hombres le quitó la mochila antes de escapar junto con sus cómplices.

El atraco ocurrió en plena vía pública y, de acuerdo con habitantes de la zona, este tipo de robos serían frecuentes.

¿Cómo ocurrió el asalto a una menor en Chimalhuacán?

La joven caminaba por la calle Roble cuando los tres sujetos la abordaron. Los delincuentes le exigieron sus pertenencias y ella entregó su celular.

Aunque la menor no se resistió, uno de los hombres decidió quitarle también la mochila. Después, los tres escaparon del lugar.

La adolescente quedó asustada y continuó su camino sin sus pertenencias. Vecinos aseguran que los robos a personas que caminan por esta zona de Chimalhuacán son un problema recurrente.

¿Cuántos robos a transeúntes se registran en el Estado de México?

El Estado de México encabeza el país en carpetas de investigación por robo a transeúnte en vía pública. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero a agosto se contabilizaron 8 mil 996, de los cuales 8 229 fueron violencia.

Esta cifra de asaltos a las personas en la vía pública, nos arroja el alarmante dato de 37 atracos al día en promedio.

Ese registro colocó al Edomex en primer lugar nacional, seguido por Ciudad de México y Jalisco.

¿Qué hacer si te asaltan en la calle?

Ante un robo, lo primero es ponerse a salvo y evitar enfrentar o perseguir a los responsables. Si el hecho acaba de ocurrir o existe riesgo, se puede solicitar ayuda al 911.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México también mantiene disponible el 089 para denuncia anónima.

Para iniciar una investigación formal, la víctima puede acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y proporcionar todos los datos que recuerde: descripción de los agresores, dirección, hora, objetos robados y posibles cámaras de seguridad cercanas.