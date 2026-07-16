“Me estaba quemando viva”: La lucha de Arely Escobar tras sobrevivir a un intento de feminicidio de su expareja en Chimalhuacán, Edomex

Una discusión por dinero fue la razón por la que la expareja de Arely Escobar le arrojó alcohol en el cuerpo, quemándola y todo en frente de sus tres hijas. Tras el intento de feminicidio y salvar su vida de milagro, hoy se enfrenta a la lentitud del sistema judicial.

¿Qué es lo que ha pasado a dos años de la agresión?

El intento de feminicidio ocurrió en su propia casa y frente a sus tres hijas

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2024 en el municipio de Chimalhuacán. Luego de una discusión por problemas económicos, Gabriel "N", ex policía y guardia de seguridad, le arrojó una botella de alcohol a Arely Viridiana y le prendió fuego.

El agresor le gritaba que se muriera mientras las hijas de la víctima veían todo.

¿Qué pasó luego del intento de feminicidio?

Arely logró apagar el fuego por su cuenta y trasladarse a un hospital en el municipio de Ixtapaluca.

Los médicos reportaron que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo, afectando su cuello, oídos, pecho y ambos brazos.

Durante su mes y medio de hospitalización, requirió múltiples injertos de piel y sobrevivió a un infarto.

El agresor huyó a Oaxaca pero fue capturado en Neza

Tras cometer el crimen, Gabriel "N" escapó. Fue hasta el 25 de junio del año siguiente cuando lograron ubicarlo y detenerlo en el estado de Oaxaca.

El sujeto fue trasladado de regreso al Estado de México para ser ingresado en el penal de Neza-Bordo, donde inició su proceso.

Arely Escobar sobrevivió a un intento de feminicidio en Chimalhuacán, donde su expareja presuntamente intentó quemarla viva frente a sus tres hijas.



Aunque el agresor ya fue declarado culpable, dos años después del ataque aún no recibe sentencia por los constantes aplazamientos… pic.twitter.com/YJRLbDeYbZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Arely está en la espera de justicia

A pesar de que las pruebas presentadas y el juez del caso ya declaró a Alejandro culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el proceso está detenido en la etapa final.

La víctima denuncia que las trabas han impedido que se le dicte una pena de prisión.

Dos años de espera y el reclamo de una sentencia

Hoy, a dos años de haber sobrevivido al fuego, Arely Escobar sigue exigiendo que se ponga fin a los aplazamientos en los juzgados del Edomex.

La culpabilidad no es suficiente si el agresor no recibe la sentencia de años de cárcel que marca la ley, un paso para poder cerrar este doloroso capítulo.