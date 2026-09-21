¿Decomiso histórico o montaje?: Experto señala posibles errores en operativo en Planta de San José Iturbide

¿Una ‘metida de pata’? La Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, presumió haber logrado el mayor decomiso de huachicol; sin embargo, esto sólo evidenció su incompetencia debido a las inconsistencias que hablaron por sí solas en el caso, desmintiendo la “hazaña” que las autoridades nos contaron.

“En una de esas ni siquiera es huachicol, no es ni siquiera contrabando”, compartió el director general del Grupo Mexicano de Energía y Consultoría, Gonzalo Monroy, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Operativo en Guanajuato: ¿Cómo funciona la trazabilidad en la terminal de almacenamiento?

En una entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, asume que gran parte de lo que pasó en el operativo se debe a un gran malentendido.

La famosa fiscalización y trazabilidad. Todo lo que entra a los puertos y aduanas tiene que coincidir con lo que se está transportando o vendiendo y, en caso de que aparezca una discrepancia, saber de dónde es que vino ese combustible.

“Esta es una de las terminales de almacenamiento y recepción que es una de las más grandes del mundo”, aseguró Gonzalo Monroy.

Además, explicó que en esta terminal solo resguarda temporalmente el combustible. Aclaró que entre los clientes principales está PEMEX.