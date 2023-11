Por amor a la precisión | El crimen contra Jesús Ociel Baena Saucedo… el “Magistrade”

Prohibido prohibir. Los mexicanos tenemos un montón de derechos que protegen nuestra libertad para ser lo que pinches queramos ser. Y el magistrade, Jesús Ociel Baena Saucedo fue uno de los pioneros desde el Derecho Electoral en abonar a este ejercicio pleno de libertades.

¿Ah, no me creen? Vámonos por partes (como dicen en la Buenos Aires):

El granito de arena de Jesús Ociel Baena Saucedo

Hace unos días expuse el Juicio para la Protección de los derechos Político-electorales del Ciudadano SUP-JDC-1109/2021, promovido por el entonces secretario de acuerdos en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) Jesús Ociel Baena Saucedo, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este Juicio fue importante porque, en palabras de la Dra. Flavia Daniela Freidenberg (politóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), la decisión del TEPJF implicó un criterio novedoso para la justicia electoral por dos razones:



Con el fallo se reconocieron los derechos de las personas no binarias; y, Con el fallo se estableció que la paridad no tiene mayor peso que otras acciones afirmativas.

Sobre el primer punto se hace referencia a los formatos del Instituto Nacional Electoral (INE) que obligaban a los aspirantes a integrar autoridades electorales a definirse a la de a huevo como hombre o mujer; cosa que Jesús Ociel Baena Saucedo impugnó.

Y, sobre el segundo punto, Jesús Ociel Baena Saucedo forzó al TEPJF a definirse sobre qué acción afirmativa es más importante que la otra: la paridad de género o los derechos de las personas de la comunidad LGBTTI+. Fue un pedote, pero lo resolvió el Tribunal.

Las razones jurídicas del género como pilar de la Libertad

Con la intervención de Jesús Ociel Baena Saucedo (maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Electoral) se abonó al prohibido prohibir en el ejercicio de los derechos políticos de la bandita mexicana.

Sobre esto: dijo Flavia Freidenberg en Los derechos de todes (2021): “Jesús Ociel Baena se basó en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sostiene que el género es un derecho fundamental en el ser humano para realizar su vida”.

Y, respecto al género como derecho fundamental en el ser humano, el ministro recién renunciado Arturo Zaldívar (SCJN, 2021) destaca que esto es resultado de “medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia de género”.

Es decir, el reconocimiento del género como un elemento importantísimo de nuestra libertad es resultado de un proceso histórico, particularmente violento. Ni más ni menos.

Jesús Ociel Baena Saucedo, el magistrade

Más allá de la resolución del SUP-JDC-1109/2021, Jesús Ociel Baena Saucedo saltó a la fama por su particular punto de vista en el desempeño de su cargo público en varios videos que se hicieron virales en las diferentes redes sociales.

También, el 1 de octubre de 2022, se convirtió en el primer juez en materia electoral en autodenominarse como “no binario”, lo que le valió el reconocimiento de muchas personas en México y el mundo.

Jesús Ociel Baena Saucedo (a mucha honra) se convirtió en el primer “Magistrade” de América Latina.

Y no solo eso porque cuando el Consejo General del INE estaba en renovación, Jesús Ociel Baena Saucedo fue uno de los mejor evaluados; obtuvo 72 de 79 respuestas correctas y de no ser porque Morena se decidió por la “insaculación” como método de selección muy probablemente él hubiera sido consejero. Pero el hubiera no existe.

El crimen del magistrade

Hoy por la mañana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó la muerte de Jesús Ociel Baena Martínez, “El Magistrade”, y con ello se despertaron varias dudas sobre la probable comisión de un delito.

Lo que sí queda claro es que su muerte se resiente en la defensa de las libertades (particularmente política) que tanta falta le hace a países como el nuestro donde opinar a veces se vuelve un verdadero acto de rebeldía. ¿ O ustedes qué piensan?

#ÚLTIMAHORA | Localizan sin vida a Jesús Ociel Baena (@ocielbaena), magistrado del Tribunal Electoral de #Aguascalientes. pic.twitter.com/3mZrdbnWYA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2023

Que en paz descanse.