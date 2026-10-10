Asesinan a Hamurabi Huesca Manzano, periodista y director de Pinotepa Comunica, durante ataque armado en Oaxaca
Hamurabi Huesca Manzano, periodista y director de Pinotepa Comunica, fue asesinado en un ataque armado en Oaxaca que dejó tres muertos; la Fiscalía investiga.
Hamurabi Huesca Manzano, periodista y director del portal digital Pinotepa Comunica, murió durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes 9 de octubre en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde otras dos personas también perdieron la vida.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una investigación para esclarecer los hechos y señaló que una de las principales líneas apunta a una disputa entre grupos criminales de la región.
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